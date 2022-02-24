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Top Movies


Uncharted فيلم أكشن ومغامرات. للمخرج روين فليشر. والنجوم مثل: توم هولاند ومارك والبيرغ وصوفيا تايلور.
Dog فيلم كوميدي. للمخرج تشانينج تيتوم وريد كارولين. والنجوم مثل: تشانينج تيتوم وسكايلر جوي وآكويلا زول.
Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جون واتز. والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيمبوباتش. Jackakss Forever فيلم وثائقي وأكشن وكوميدي. للمخرج جيف تريمين. والنجوم مثل: جوني نوكسفيل وراشيل ولفسون وجيسون أكونيا.
Marry Me فيلم كوميدي وموسيقى ورومانسي. للمخرج كات كوبرو. والنجوم مثل: جنيفر لوبيز وآون ويلسون وماليوما.
Sing 2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جاريت جيجس. والنجوم مثل: بونو وهالذي وسكارليت جوهانسون. Scream فيلم إثارة ورعب وغموض، للمخرج مات بيتينيلي أوليين وتايلر غيليت، والنجوم مثل: نيفي كامبل وكورتيني كوكس ودافيد آركويتي.
Blacklight فيلم اكشن وإثارة. للمخرج مارك ويليامز. والنجوم مثل: ليام نيسون وإيدان كوين وإيمي ريفر.
The Cursed فيلم فانتازيا ورعب وغموض. للمخرج سين إلييز. والنجوم مثل: بويد هولبورك وكيلي ريلي وآليستر بيتري.


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