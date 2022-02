Top Movies

إضاءات

Uncharted فيلم أكشن ومغامرات. للمخرج روين فليشر. والنجوم مثل: توم هولاند ومارك والبيرغ وصوفيا تايلور.

Dog فيلم كوميدي. للمخرج تشانينج تيتوم وريد كارولين. والنجوم مثل: تشانينج تيتوم وسكايلر جوي وآكويلا زول.

Spider Man: No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جون واتز. والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيمبوباتش. Jackakss Forever فيلم وثائقي وأكشن وكوميدي. للمخرج جيف تريمين. والنجوم مثل: جوني نوكسفيل وراشيل ولفسون وجيسون أكونيا.

Marry Me فيلم كوميدي وموسيقى ورومانسي. للمخرج كات كوبرو. والنجوم مثل: جنيفر لوبيز وآون ويلسون وماليوما.

Sing 2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جاريت جيجس. والنجوم مثل: بونو وهالذي وسكارليت جوهانسون. Scream فيلم إثارة ورعب وغموض، للمخرج مات بيتينيلي أوليين وتايلر غيليت، والنجوم مثل: نيفي كامبل وكورتيني كوكس ودافيد آركويتي.

Blacklight فيلم اكشن وإثارة. للمخرج مارك ويليامز. والنجوم مثل: ليام نيسون وإيدان كوين وإيمي ريفر.

The Cursed فيلم فانتازيا ورعب وغموض. للمخرج سين إلييز. والنجوم مثل: بويد هولبورك وكيلي ريلي وآليستر بيتري.