ميزانية الكويت تودِّع عجزها بـ 8 دولارات

مال وأعمال

ودعت ميزانية الكويت عجزها المزمن بأكثر من 8 دولارات للبرميل، على وقع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي دفعت اسعار النفط الكويتي للارتفاع بواقع 4.27 دولارات ليستقر عند مستوى 98.04 دولاراً للبرميل وهو المستوى الأعلى منذ 7 سنوات تقريباً.

وتزامن هذا الارتفاع، ما شهدته الايرادات النفطية من ارتفاع قياسي خلال العام المالي 2021/2022، حيث تقدر الزيادة في تلك الارتفاعات بحدود 1305% بعد ان سجلت تلك الايرادات مستوى قياسي قدره في الايرادات النفطية بالغاً 12.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بحوالي 914 مليوناً بنهاية ابريل من العام المالي نفسه. وتوقعت مصادر نفطية لـ « النهار» بلوغ الأسعار مستويات 120 دولاراً للبرميل بنهاية مارس المقبل، حال استمرت وتيرة التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة مستويات الطلب عالمياً واستمرار «أوبك +» على نفس نهجها الحالي في مستويات زيادة الانتاج التي يتم التوافق عليها. وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في ايرادات النفط، ابدت مصادر موثوقة لـ « النهار» قلقها من ان تؤدي تلك الارتفاعات الى تجاهل الاصلاحات او تغييبها، استمراراً لنهج الحكومة التاريخي في تجاهل مسيرة الاصلاحات الاقتصادية وقت ارتفاعات اسعار النفط.

واستدركت المصادر ان الحكومة مطالبة بالعمل على تنفيذ برنامجها الاصلاحي الاقتصادي الشامل تفادياً للمساس باستدامة الدولة المالية والعمل في الوقت نفسه على الاسراع بتنفيذ برنامج التخصيص العام.

ولفتت ان من شأن غياب الاصلاحات، ارتفاع كلفة التمويل في حال اقتراض الدولة، بالاضافة الى تأثر البنوك المحلية بزيادة كلفة التمويل عليها.

وأشارت الى ان بنك الكويت المركزي قد يقوم بزيادة سعر الخصم وبالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض المحلي على الشركات ومن ثم التأثير سلباً على بيئة الأعمال.

وشددت المصادر ان بوابة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة تبدأ وتنتهي بالتخصيص، وبقية الحلول المكررة مثل تنويع الاقتصاد والتطوير وغيرها فهي مخصصة فقط للأدراج الحكومية.

