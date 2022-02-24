ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 4.30 %

مال وأعمال

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 4?30 في المئة في يناير الماضي على اساس سنوي.

وقالت «الاحصاء» عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ان معدل التضخم في الكويت ارتفع 0?08 في المئة في يناير الماضي على اساس شهري لارتفاع اسعار بعض المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في يناير الماضي بنسبة 7?26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 في حين لم يتغير مؤشر اسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» وبقي مستقرا عند 135 نقطة على اساس سنوي.

وأوضحت ان مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 5?46 في المئة في يناير الماضي على اساس سنوي في حين ارتفعت اسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 2?35 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 2?4 في المئة.

