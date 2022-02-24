«وحدة التأمين» أضافت 4 شركات لقائمة إصدار وثيقة وافدي الـ 60

مال وأعمال

أصدرت وحدة التأمين 3 قرارات مهمة خلال اجتماع رقم 3 لنسة 2022 وذلك بعد الاطلاع على القانون 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.

وأصدرت الوحدة قرارا رقم 8 لسنة 2022 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «التأمين الاجباري للمركبات» بحيث يتم ضم 3 شركات للقرار وهي شركة غزال للتأمين، وشركة امان للتأمين التكافلي، وشركة دار السلام للتأمين التكافلي لتصبح عدد الشركات المعتمدة لاصدار وثيقة التأمين الاجباري للمركبات نحو 31 شركة.

كما اصدرت الوحدة قرارا رقم 9 لسنة 2022 بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون بحيث تتضمن الشركة الكويتية القطرية للتأمين، شركة زمزم للتأمين التكافلي، شركة تآزر للتأمين التكافلي، والشركة الأولى للتأمين التكافلي وبذلك يصبح هناك 15 شركة مؤهلة ضمن القائمة لاصدار وثائق التأمين لعمالة الستين فما فوق.

اما القرار الثالث الذي اصدرته وحدة تنظيم التأمين وهو خاص بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن قواعد اصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «التأمين الاجباري للمركبات وتعديلاته وفقاً للملحق رقم 1 من هذا القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» ليصبح النص بعد التعديل: تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين، على ان يتم تحديث هذه القائمة عند صدور اي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق باصدار الترخيص او وقفه او الغائه او عدم تجديده.

ويتعين لاضافة الشركة المؤهلة الى القائمة المعتمدة التقدم بطلب الى الوحدة بذلك مع اقرار بتوافر الشروط التالية:

1- ان تكون شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة اعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين.

2- ان تكون مسددة لجميع الاحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ ضدها سدادا نهائيا كاملا ما لم تكن الاحكام موقوف تنفيذها قضائيا.

3- ان تكون ملتزمة باستيفاء سداد رسوم الرقابة والاشراف المقررة للوحدة وأي غرامات ناتجة عن التأخر في سدادها وذلك وفتا للمواد «16» و«17» و«38» من اللائحة التنفيذية للقانون.

4- اي شروط اخرى تقررها الوحدة.

وللوحدة الحق في الغاء ادراج الشركة من القائمة المعتمدة في حال عدم توافر اي من الشروط السابقة.

