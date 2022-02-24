مليار دينار ارتفاعاً في الإنفاق الرأسمالي خلال 10 أشهر

مال وأعمال

ارتفع الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية بواقع 1.152 مليار دينار في 10 اشهر الأولى المنتهية من العام المالي الحالي 2021/2022، حيث بلغ اجمالي ما تم انفاقه بنهاية ابريل 14 مليون دينار مقابل 1.166 مليار بنهاية يناير من العام المالي الحالي 2021/2022. وعلى الرغم من جدية الحكومة في الانفاق على مشاريعها، الا ان هناك قرابة 1.4 مليار تنتظر الانفاق في 60 يوماً المتبقية من ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022. حيث رصدت الحكومة 2.6 مليار دينار للانفاق الرأسمالي في ميزانيتها الحالية لم ينفق منها سوى 44.5 في المئة، لتظل 55.5 في المئة منها دون انفاق.