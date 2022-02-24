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مال وأعمال

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مليار دينار ارتفاعاً في الإنفاق الرأسمالي خلال 10 أشهر


ارتفع الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية بواقع 1.152 مليار دينار في 10 اشهر الأولى المنتهية من العام المالي الحالي 2021/2022، حيث بلغ اجمالي ما تم انفاقه بنهاية ابريل 14 مليون دينار مقابل 1.166 مليار بنهاية يناير من العام المالي الحالي 2021/2022. وعلى الرغم من جدية الحكومة في الانفاق على مشاريعها، الا ان هناك قرابة 1.4 مليار تنتظر الانفاق في 60 يوماً المتبقية من ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022. حيث رصدت الحكومة 2.6 مليار دينار للانفاق الرأسمالي في ميزانيتها الحالية لم ينفق منها سوى 44.5 في المئة، لتظل 55.5 في المئة منها دون انفاق.


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