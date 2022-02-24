النفط تراجع وسط تضارب العقوبات على روسيا

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، بعد أن كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، النقاب عن عقوبات ضد روسيا رغم تجنبها أشد العقوبات حتى الآن، بينما خفف التقدم في المحادثات النووية الإيرانية حدة التوتر في السوق. هبطت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 95.84 دولاراً للبرميل، بعد قفزة شهدت قربه بمقدار 50 سنتًا عن 100 دولار للبرميل قبل تقليص المكاسب، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارا إلى 90.91 دولاراً للبرميل.

وأعلن بايدن عقوبات تستهدف بيع روسيا للديون السيادية في الخارج والنخب في البلاد، ردا على ما وصفه ببدء غزو أوكرانيا.

