«الكويتية» تحلِّق في سماء مدريد

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مدريد في مملكة اسبانيا اعتبارا من 11 يونيو 2022 بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان: تعد وجهة مدريد أحد أهم وجهات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة، حيث جاء اختيار وجهة مدريد بعد دراسات متأنية ونظرا للإقبال عليها من قبل مسافرينا ولما تتميز به هذه الوجهة بأنها وجهة ممتازة لقاصدي السياحة والتعرف على المعالم التاريخية والثقافية وغيرها، كما تسعى بشكل دؤوب لتقديم خيارات متنوعة وجديدة تلبي من رغباتهم واحتياجاتهم في السفر.

واضاف الدخان: تحرص الخطوط الجوية الكويتية على خدمة عملائها الكرام وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها اضافة إلى تقديم خدماتها لمسافريها الاعزاء بشكل متكامل وتذليل جميع العقبات امامهم بداية من حجز تذاكر السفر مرورا بدخول مبنى الركاب رقم 4 وانهاء اجراءات السفر وصولا إلى الصعود على الطائرة للاستمتاع بسفر مريح وآمن، حيث بإمكانهم حجز تذاكر السفر من قنوات مختلفة عدة تتيحها الخطوط الجوية الكويتية بداية من زيارة مكاتب الشركة في مجمع الافنيوز ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر كثيراً من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها وإلغائها وتلقي كل الاستفسارات والشكاوي والملاحظات من العملاء والعمل على مساعدتهم أو عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن 171 أو من خلال تحميل التطبيق الالكتروني أو زيارة الموقع الالكتروني للخطوط الجوية الكويتية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي: تشرفت الخطوط الجوية الكويتية باستقبال سعادة سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي أغيلار، كما بحثنا مع سعادة السفير سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في جميع المجالات التي تخص قطاع الطيران، كما تطرقنا إلى عمق العلاقات بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة على الطرفان ويحقق الاهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها.

من جانبه، تقدم السفير ميغيل أغيلار بخالص الشكر والتقدير للخطوط الجوية الكويتية على هذه الخطوة المهمة، مبديا سعادته لإطلاق الطائر الازرق لوجهة مدريد وإدراجها ضمن رحلاتها المجدولة الدائمة الامر الذي يسهل على الركاب للسفر الى اسبانيا بشكل مباشرة ويمنحهم فرصة جيدة للتعرف على التاريخ العريق لمملكة اسبانيا.

وأضاف أغيلار بأن إطلاق وجهة مدريد تسهم تقوية العلاقات بين دولة الكويت ومملكة اسبانيا مشيرا إلى أن ذلك يفتح المجال أمام تعزيز أواصر الصلة بين البلدين في شتى المجالات المختلفة السياسة منها والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها خاصة بأن علاقة دولة الكويت ومملكة اسبانيا ممتدة وتاريخية على مر الزمان ونسعى دائما لتطوير بما يعود بالفائدة على الطرفين.

