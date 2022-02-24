«المغاربية» تنجح في إعادة هيكلة أصولها

مال وأعمال

عقدت الشركة الخليجية المغاربية القابضة جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، أول من أمس بنسبة حضور بلغت 78.781 % من السادة المساهمين.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة مشاري أيمن بودي ان الشركة تخارجت من اغلب استثماراتها ومشاريعها المتعثرة وتم استبدالها باستثمارات جديدة تنسجم مع الهيكل الاستثماري المستهدف في استراتيجية الشركة في القطاع التعليمي، حيث تم توظيف ناتج التخارجات في الاستحواذ على 93 % من مجموعة السراج المالكة لكلية الكويت للتقنية، ايماناً منّا لما للقطاع التعليمي من نمو مستدام وتحقيقاً لأفضل العوائد التي من شأنها تحسين الأداء المالي للشركة، حيث قامت إدارة الكلية بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وذلك باختيار افضل البرامج والنظم التي تخدم مستوى جودة التعليم واختيار افضلها وادخالها بالكلية وزيادة اعداد الطلبة اضافة الى الحصول على الموافقات اللازمة للتوقيع مع احد افضل الجامعات بالعالم، هذا وتسعى الكلية لتحسين البيئة التعليمية وتحقيق أهدافها للوصول الى مصاف الجامعات المتقدمة، وتحقيق طموحات الطلبة والارتقاء بهم لما فيه مصلحة الوطن.

الامر الذي نتج عنه أرباح بلغت 489.5 الف دينار كويتي عن العام 2021 ما يعادل 2.43 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 265.3 ألف دينار ما يعادل 1.3 فلس للسهم في العام 2020. واستعرض بودي الأداء المالي للشركة خلال العام 2021 قائلاً نجحت الشركة خلال العام 2021 في تحقيق ايرادات تجاوزت 3.1 ملايين دينار بارتفاع قدره 41.2% موضحا ان أجمالي حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة الأم 11.4 مليوناً.

وقال ان من ابرز الأعمال التي تمت خلال العام 2021 هي السعي نحو اعادة هيكلة استثمارات الشركة والتحول الرقمي وتقليص المصاريف وادارة المديونية والالتزامات الخاصة بالشركة والشركات التابعة، وذلك للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على كل بنود جدول الأعمال بما فيها تغيير اسم الشركة من الخليجية المغاربية القابضة الى شركة راسيات القابضة، وانتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث القادمة

وقد اجتمع مجلس الادارة الأول بعد الجمعية العامة للشركة وتم بالتزكية انتخاب:

مشاري أيمن بودي، عثمان أيمن بودي، صالح محمد الرومي، عبدالرزاق جمال العثمان، حمد قيس الدويري، حمد علي البحر، هيا أيمن بودي.

