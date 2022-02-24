«أسواق المال»: تطوير آليات إصدار الأوراق المالية وتسويقها والاكتتاب بها

مال وأعمال

قالت هيئة اسواق المال انه في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية لهيئة أسواق المال، وضمن الجهود الرامية إلى نقل السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق المتقدمة، واستقطاب رؤوس الأموال، وسعيا لتهيئة البيئة المناسبة الرامية إلى إضفاء المزيد من المرونة وسهولة التعامل وحماية المتعاملين كافة في أنشطة الأوراق المالية، وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة المستفيضة، وبالمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، وأخذا بالاعتبار قواعد المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة، ودون إخلال أو إغفال لقواعد القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في الكويت، فقد قامت هيئة أسواق المال بمراجعة التشريعات الخاصة بإصدارات السوق الأولي، خاصة الواردة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث عملت على تنقيح بعض أحكامه وإضافة تشريعات جديدة تواكب قواعد تنظيم أسواق المال العالمية، ولذلك فإن هيئة أسواق المال تعلن بهذه المناسبة انتهاءها من أهم تحديث تشريعي للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية منذ صدورها.



وقد تمت دراسة وتعديل أحكام الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية بشكل عام ومرورا على فصوله كافة، ما يسهل عملية إصدار الأوراق المالية وتسويقها والاكتتاب بها، بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن الكتاب إضافة تعليمات جديدة كـالتعليمات الخاصة بأدوات الدين (الصكوك والسندات) المستدامة (الخضراء والاجتماعية)، والتعليمات الخاصة بإصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) قصيرة الأجل، وإصدار أدوات الدين (الصكوك والسندات) ضمن البرنامج، وإجراءات زيادة وتخفيض وإعادة هيكلة رأس المال، وقواعد وتطبيقات حقوق الأولوية، وقواعد وتطبيقات عملية البناء السعري، وقواعد وتطبيقات برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين، وقواعد وتطبيقات تقسيم السهم، وهي قواعد محورية في سبيل الارتقاء التشريعي وتطوير الهيكل التنظيمي لنشاط الأوراق المالية، كما أنها تعزز عملية استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وفقا لأحدث المعايير الاستثمارية والممارسات العالمية.



كما يطيب لنا أن نوضح بهذه المناسبة أن إصدار تعليمات أدوت الدين (الصكوك والسندات) المستدامة (الخضراء والاجتماعية)، يأتي في ظل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وتأسيا بالمشاركة الفاعلة لعضده سمو ولي عهده الأمين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض، وبالتزامن مع تأكيد سموه على إصدار التشريعات المعززة للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي، فمع ازدياد إصدار أدوات الدين المستدامة دوليا وإقليميا بات من الضروري وضع إطار تنظيمي لهذه الإصدارات في منظومة الاستثمار المحلية، الأمر الذي يسهم في الانتقال لاقتصاد أكثر استدامة، كما أن من شأنها المساهمة بتقليل المصاريف المخصصة للمشاريع الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة، ليكون تمويلها بإصدار أدوات الدين المستدامة، مع تعزيز تدفق رؤوس الأموال إلى اقتصاد الكويت من قبل الجهات الاستثمارية التي تنص في قواعدها على الاستثمار في أدوات الدين المستدامة، وهو الأمر الذي يثبت فاعلية هيئة أسواق المال في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني للكويت وتنويع مصادر الدخل.

ومع إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نيتها المستقبلية بأن تكون محفظتها بالكامل متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإننا نؤكد في هذا السياق على أن التشريعات الصادرة عن هيئة أسواق المال تعتبر جوهرية في تسهيل عمل المؤسسات الأخرى وفق المعايير العالمية، وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية للاقتصاد المحلي، علاوة على بيان التكامل بين عمل مؤسسات الدولة وفق رؤية موحدة للارتقاء بالكويت بين مصاف الدول المتقدمة ووفق المعايير العالمية المعتمدة.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع مراجعة وتعديل أحكام الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 قد استوعب في تعليماته وأحكامه أغلب الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير الفني المعد من قبل صندوق النقد الدولي بشأن تطوير سوق الدين في الكويت.

كما نبين في هذا السياق أن البحوث والدراسات الفنية والقانونية السابقة للتعديلات التشريعية قد تمت بجهود الكفاءات الوطنية من موظفي الهيئة، وقد تم عرض مسودة تعديلات أحكام الكتاب الحادي عشر على جمهور المتعاملين في السوق والجهات ذات العلاقة واستيفاء الملاحظات والتعليقات بشأنها أثناء عملية إعداد مشروع التعديلات.

