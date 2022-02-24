الوزان: الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين للكويت

مال وأعمال

استقبل عبدالوهاب الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الأربعاء بمبنى الغرفة ديفيد حمود الرئيس التنفيذي للغرفة العربية الأميركية.

رحب الوزان في بداية اللقاء بالضيف حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين الكويت والولايات المتحدة، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري يجب الاستفادة منها وذلك من خلال دور الغرف التجارية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعد احد أهم الشركاء التجاريين للكويت، إذ تحتل المرتبة الـ12 في قائمة الدول المستوردة، والمرتبة الـ2 للدول المصدرة، حيث أعرب عن استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية وتحقيق المصالح المشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين. مؤكداً أن القطاع الخاص الكويتي له خبرات وتجارب استثمارية ناجحة ونموذجية في العديد من دول العالم. من جانبه، أعرب حمود عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات مع أميركا، مشيداً بالتعاون الايجابي الذي تقدمه غرفة الكويت للغرفة العربية الأميركية، ومؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في كلا البلدين، من خلال التشجيع لإقامة شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وفي نهاية اللقاء، تقدم حمود بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الغرفتين.

