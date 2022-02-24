«التجارية» تتكفل بتجديد أذونات العمل لموظفيها فوق الـ 60

مال وأعمال

من منطلق ريادتها الفعالة اتجاه تطبيق سياستها نحو المسؤولية المجتمعية وتحت شعار «نحن نهتم» قررت الشركة التجارية العقارية أن تتحمل كل التكاليف التي نصت عليها اللوائح الحكومية بخصوص التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت مؤخراً حول التوصل إلى حل لموضوع تجديد أذونات العمل للمقيمين لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق من حملة الشهادة الثانوية فما دون.

وتعزيزاً لروح الولاء والانتماء ونظراً لأن عدد سنوات العمل واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات بين أفراد الفريق ينتج عنها تطوير و نجاح بيئة العمل.

كما جاء هذا الدعم ليعزز مبدأ حوكمة الشركات ومن إيمان الشركة التجارية العقارية بدورها المهم في خدمة المجتمع و بالأخص عائلتها، وحرصاً منا على أهمية دعم موظفينا الذين هم جزء كبير من نجاح الشركة وتطورها.

أكد عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس الإدارة بأن التجارية تسعى جاهدة للمحافظة على موظفيها ذوي الخبرات والمخلصين في عملهم على مدى السنوات الماضية، وأن من واجب الشركة تقدير جهودهم لما قدموه من تضحيات ومشاركة خبراتهم بين أفراد الفريق مما كان له الأثر في تحقيق الشركة لأهدافها ومواصلة نجاحاتها بالسوق العقاري و الاستثماري محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما وأكد أن الاستثمار بالموظفين هو أساس نجاح المؤسسات حيث أن رأس مال الشركة هو الاستثمار بمواردها البشرية وبخبراتهم. وختاماً، أضاف معرفي أن «التجارية» تركز بشكل متواصل على الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لضمان استمرارية العمل بمعايير ومقاييس ذي جودة عالية بما فيه مصلحة مشتركة تعود على الطرفين.

