«وربة» راعٍ استراتيجي في فعالية «Red Expo»

مال وأعمال

يشارك بنك وربة في فعالية «Red Expo» ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 4/3/2022 وحتى يوم السبت الموافق 5/3/2022 وذلك في حلبة سرب بمنطقة الشويخ على أن تبتدئ الفعاليات في تمام الساعة 2 ظهر الجمعة وتنتهي في تمام الـ 10 مساءً من يوم السبت، وستمتد الفعالية على مدار يومين، حيث سيقدم البنك العديد من العروض والجوائز لمستخدمي تطبيق Fayez للمشي وذلك لتحفيز المشاركين على رياضة المشي، كما سيقدم عروضاً حصرية لعملاء حساب الشباب BLOOM.

وبهذا الصدد أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي أيمن المطيري بأن: «الفعاليات الاجتماعية التي تهتم بالشباب تأتي بلورة لخطط البنك من باب المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك لتقديم جميع العروض لفئة الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم ودعم مشاريعهم».

وأضاف المطيري: «سيقدم البنك العديد من الجوائز للزوار بالإضافة للمسابقات التي ستقام خلال أيام المهرجان»، وعن اختيار حلبة سرب قال المطيري: «لا شك بأن الأجواء الحالية تسهم بإقامة الفعاليات الخارجية».

وذكر المطيري أنه يجب الاتصال بالانترنت لاستخدام تطبيق «Fayez» للمشاركة، واسترداد مكافآتي، وكسب مكافآت السنبلة، والمحافظة على السجلات محدثة قدر الامكان، مشيراً إلى أنه يتوجب على الراغبين في كسب الحوافز الخاصة، والمشاركة في تحديات حصرية، ولديهم حساب السنبلة في بنك وربة، الضغط بكل بساطة على «ربط حساب السنبلة الخاص بهم « في صفحة «Fayez» الرئيسة، وإدخال رقم الهاتف المحمول في دولة الكويت والرقم المدني للعميل الذي تم فتح حساب السنبلة له.

وأوضح أنه يمكن مشاركة تطبيق «Fayez» مع الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى الإنجازات والتحديات المكتملة مع أي شخص في أي وقت، وفي أي مكان عبر شبكة الإنترنت، لافتاً إلى أن تطبيق «Fayez» يقوم بقراءة عدد الخطوات عبر تطبيق iOS heath، وتطبيق Google Fit المرتبط بجهاز المستخدم.

