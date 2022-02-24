«بوبيان» ينظم أنشطة وفعاليات كثيرة احتفالاً بأيام الكويت الوطنية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن برنامجه الاحتفالي لعملائه من جميع الشرائح وغيرهم من الجمهور ليحتفل معهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع الكويتيين.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبه صالح البسام ان البنك حريص على مشاركة عملائه وغيرهم من المواطنين والمقيمين على هذه الاراض الطيبة فرحتهم بالمناسبات والوطنية لاسيما يومي التحرير والاستقلال اللذين يعتبران من اهم احتفالات الكويتيين.

وأضاف ان برنامج احتفالات العام الحالي خلال يومي الاستقلال والتحرير تتضمن كثيراً من الانشطة والفعاليات بجانب الهدايا والمفاجآت لاسيما بعد الظروف التى مرت بها الكويت والعالم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورنا وتأثيرها على جميع الفعاليات الاجتماعية.

ويتضمن ذلك تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة في منتجع سيشل الجليعة يومي 25 و26 فبراير وتوزيع الهدايا المختلفة على الجميع إلى جانب الفعاليات الخاصة بحساب Prime للشباب.

وفي إطار دعمه للموروث العربي الاصيل يرعى البنك بطولة الكويت التاسعة لجمال الخيل العربية المنتجة محلياً والتى تقام في ميدان مركز الجواد العربي ( بيت العرب ) التابع للديوان الاميري خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الحالي.

وتأتي هذه البطولة استكمالاً للانجازات التى تحققت في البطولات السابقة لاستمرار دعم المنتج الكويتي من الخيل العربية الاصيلة كما تؤكد حرص البنك على دعم الموروث العربي الاصيل والذي ارتبط لقرون طويلة بالخيول.

كما يرعى البنك كرنفال «لنبدأ صغاراً» انطلاقاً من حرص بنك بوبيان على نشر الوعي المجتمعي بين افراد المجتمع بطرية ترفيهية ورياضية حيث يتضمن الكرنفال معرضاً وماراثوناً للاطفال بالتعاون مع مستشفى جابر وجمعية الجراحين الكويتية.

وسوف يحضر البنك على مدار ايام الكرنفال من 3 إلى 5 مارس 2022 في الجزيرة الخضراء يشارك من خلالها عملائه من الاطفال وغيرهم مجموعة مميزة من الالعاب الترفيهية والمسابقات بالاضافة إلى توزيع هدايا قيمة للحضور.

واختتم البسام تصريحه بالتأكيد على أن بنك بوبيان مستمر في دعم مختلف شرائح المجتمع الكويتي من خلال انشطته الاجتماعية وفعالياته غير المقتصرة على عملائه فحسب، حيث يعد بوبيان الاكثر تميزا بين البنوك والشركات كونه يضم فعاليات وانشطة غير تقليدية ينفرد بها البنك في إطار حرصه على ان يكون له بصمة واضحة في خدمة المجتمع وتحقيقا لرسالته الاجتماعية والانسانية.

