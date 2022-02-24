العويصي شارك في اجتماع «المنافسة العربية»

مال وأعمال

شارك المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبد الله العويصي في الاجتماع التحضيري الخاص برؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية الذي عقد عن بعد حول افتتاح مؤتمر شبكة المنافسة العربية الذي سيعقد في مارس المقبل.

وأكد خلال الاجتماع استعداد الجهاز لما يثري الشبكة من خلال خبرة الجهاز في مجال المنافسة، مشيرا إلى مدى الاستفادة المتوقعة المترتبة على مشاركة أكبر قدر من تجارب الأجهزة الأخرى.

وسلط الضوء على أهمية تواجد وحضور الرؤساء والمديرين التنفيذيين لجميع الدول العربية ليكون لهم مساهمة فعالة بالمواضيع المطروحة.

وتضمن الاجتماع التحضيري الاتفاق على إطلاق شبكة المنافسة العربية تحت رعاية الجامعة العربية خلال شهر مارس المقبل.

