«شاومي» أطلق سلسلة «ريدمي نوت 11» في الكويت

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أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة ريدمي نوت 11 في الكويت، وذلك في إطار الدفع بالإرث الذي تخلفه سلسلة ريدمي نوت من خلال طرح أربعة أجهزة جديدة كلياً وهي: ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس وريدمي نوت 11. ولمواجهة التحديات المتمثلة في تقديم مواصفات وميزات أقوى، تقدم سلسلة ريدمي نوت 11 مرة أخرى ترقيات قوية لنظام الكاميرا وسرعة الشحن والشاشة والمنظومة المحملة على رقاقة مما يجعل أداء هذا الهاتف الذكي ذي الإمكانيات الأساسية أكثر سهولة من ذي قبل. كما أعلنت أيضًا عن إطلاق تلفزيون شاومي الجديد مقاس 75 بوصة كيو ليد وسلسلة روبوت فاكيوم 2 وريدمي بودز 3 لايت.

وفي إطار تعزيز تجربة الكاميرا الأساسية، يتميز ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس بتزويده مرة أخرى بأجهزة استشعار أساسية بدقة 108 ميجابكسل، مما يسمح لك بالتقاط الصورة ومشاركة اللحظات الرائعة في حياتك بدقة عالية وبتفاصيل واقعية. وباستخدام مستشعر Samsung HM2 مع حجم مستشعر كبير يصل إلى 1 / 1.52 بوصة، تستخدم الكاميرا الرئيسية تقنية 9-in-1 pixel binning بالإضافة إلى حساسية ISO الأصلية المزدوجة لتقديم صور مذهلة بنطاق ديناميكي أعلى وأداء ألوان أقوى يعطي نتائج ممتازة حتى في الضوء الخافت. وتعمل الكاميرا المزودة بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل على توسيع منظورك بزاوية عرض تبلغ 118 درجة، وتتميز الواجهة الأمامية لهواتف ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو وريدمي نوت 11 إس بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة أقرب للطبيعية.

وتعمل شاشة بتقنية أموليد دوت فول إتش دي بلاس مزودة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وهيكل عصري مسطح الحواف وذلك بفضل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز ومعدل نمذجة باللمس يصل إلى 360 هرتز، تعزز سلسلة ريدمي نوت 11 تجربة الشاشة الخاصة بك من خلال الاستمتاع برسوم متحركة أكثر سلاسة وسهولة الانتقال بدون تأخير، مع تسجيل لمسات أصابع أكثر دقة. وبشاشة بحجم 6.67 بوصة و 6.43 بوصة، تم تزويد سلسلة الهواتف بشاشة تعمل بتقنية أموليد دوت فول إتش دي بلاس والتي تتميز بالتدرج اللوني DCI-P3 وتوفر ألوانًا وتفاصيل أكثر حيوية تصل كذلك إلى سطوع بقوة 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة حتى في وضح النهار.

تمتاز هذه الشاشة الجميلة بتصميم عصري مسطح الحواف. بالإضافة إلى ذلك، ومع مكبرات الصوت الخطية المزدوجة الموجودة في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف، تقدم سلسلة ريدمي نوت 11 تجربة ترفيهية كاملة مع صوت ستريو غامر للاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

