«السور» تحتفي بالعيد الوطني وعيد التحرير بخصومات على خدماتها

مال وأعمال

تزامناً مع احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير، تقدم «سبلاش» خصماً بنسبة

50 % على جميع أنواع الغسلات لدى جميع محطات الغسل الآلي للسيارات المنتشرة في الكويت، عدا محطة سبلاش الكائنة في منطقة المنصورية.

ولفتت شركة السور لتسويق الوقود، في بيان صحافي، الى أنها تقدم هذا الخصم لكل شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن عرضها الخاص بالخصم لخدمة الغسل الآلي للسيارات سارٍ من 24 وحتى 28 فبراير الحالي.

وأوضحت أن تلك الخصومات المتميزة التي تخصّ بها عملاءها، تنطلق من حرصها على تحمّل المسؤولية المجتمعية تجاه عملائها.

ولفتت الشركة الى أن عروضها الحصرية ستتواصل من أجل تقديم كل ما هو متميز لعملائها، مؤكدة أن طرح تلك العروض ليس المقصود منه رفع حجم مبيعاتها وحصتها السوقية من الوقود بقدر ما تهدف إليه الشركة من تقديم أفضل المميزات لتوطيد علاقاتها مع العملاء، وتحفيزهم على الحفاظ على الصحة الشخصية والصحة العامة للمجتمع.

