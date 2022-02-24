سارسيرو: الاستثمارات الكويتية عامل مهم في مالطا

وطن النهار

اكد سفير مالطا لدى البلاد رايموند سارسيرو ان العلاقات بين بلاده والكويت تاريخية واصفا إياها بانها تستند الى الاحترام المتبادل.

وذكر في حوار مع «النهار» بمناسبة استضافة بلاده المنتدى العالمي حول ثقافة السلام الذي تنظمه مؤسسة البابطين، ان هنالك 17 اتفاقية حتى الآن وقعت بين الجانبين، و أن الهدف المشترك للبلدين الصديقين هو التوقيع على عدد أكبر من الاتفاقيات في السنوات المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة. واشار الى أن آفاق المستقبل واعدة لافتا إلى أن أول لجنة مشتركة افتراضية، عقدت في مايو2021، وإلى المشاورات السياسية التي عقدت في يونيو 2021، وإلى مختلف الاجتماعات بين وزيري خارجية مالطا والكويت، وقال: انه المفترض أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية افتراضياً خلال مارس المقبل، كما أنه من المقرر إجراء اتصالات رفيعة المستوى في المستقبل القريب. واوضح ان الاستثمارات الكويتية عامل مهم في القطاع المالي المالطي، الذي أصبح الآن قوة رئيسة في اقتصاد البلاد.

وقال : هناك حسابات خاصة لمستثمرين ولشركات لديهم استثمارات في الأوراق المالية المدرجة في بورصة مالطا، والقطاع المالي في مالطا ديناميكي ويوفر فرصاً مختلفة، كما أن مالطا تحافظ على إطار قانوني، تنظيمي ومالي حديث وفعال يمكن فيه لقطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية أن يواصل النمو والازدهار، واستشرافاً للمستقبل، كما يمكن لمالطا أيضا أن تلعب دوراً في رؤية الكويت 2035 وتحدث في الحوار عن التعاون بين البلدين في السياسة الخارجية والتطابق في الرؤى بينهما في عدد من القضايا فضلا عن الاجراءات التي اتخذتها بلاده أخيراً لمواجهة كورونا مؤكدا ان بلاده لا تفرض الحجر الصحي على المسافرين اليها من الكويت في حال كان المسافرون اخذوا الجرعة الثالثة من اللقاح، وفي الحوار التالي عدد من التفاصيل:

? كيف تقيمون العلاقات الكويتية - المالطية؟ وكيف تقيمون المشاورات السياسية بين الكويت ومالطا على مستوى كبار المسؤولين، وهل تم تحديد موعد لعقدها؟

? تتميز العلاقات الثنائية بالصداقة وتستند إلى الاحترام المتبادل وذلك منذ إقامة العلاقات في عام 1972 التي تغطي التعاون في مختلف القطاعات بما في ذلك الثقافة والنقل الجوي والضرائب والتعليم والتبادلات الثقافية والعلمية والصحة والتعاون الثنائي وتأشيرات حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والتقني والتعليم العالي والبحث العلمي وبالإجمال، فهنالك 17 اتفاقية حتى الآن، والهدف المشترك للبلدين الصديقين هو التوقيع على عدد أكبر من الاتفاقيات في السنوات المقبلة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة.

ومن المفترض أن تعقد جولة من المشاورات السياسية افتراضياً خلال شهر مارس المقبل. كما أنه من المقرر إجراء اتصالات رفيعة المستوى في المستقبل القريب.

العلاقات الاقتصادية

? هل هناك خطة لتطوير وتطوير التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد؟ وكيف تقيم الاستثمارات الكويتية هناك وما طرق تعزيزها؟

? الاستثمارات الكويتية عامل مهم في القطاع المالي المالطي، الذي أصبح الآن قوة رئيسة في اقتصاد البلاد. هناك حسابات خاصة لمستثمرين ولشركات لديهم استثمارات في الأوراق المالية المدرجة في بورصة مالطا. القطاع المالي في مالطا ديناميكي ويوفر فرصاً مختلفة. كما أن مالطا تحافظ على إطار قانوني، تنظيمي ومالي حديث وفعال يمكن فيه لقطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية أن يواصل النمو والازدهار. واستشرافاً للمستقبل، يمكن لمالطا أيضا أن تلعب دوراً في رؤية الكويت 2035. حيث تقع مالطا بين أوروبا وأفريقيا، وهي مركز مثالي للخدمات اللوجيستية العالمية التي تربط آسيا بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. وهي الوجهة المثالية للاستثمار الأجنبي والاستقرار هو السمة المميزة لجزيرة ذات طابع مؤيد للأعمال التجارية وعقلية مبتكرة مرحبة تجعلها وجهة تطلعية. باختصار، مالطا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها سجل حافل بالنجاح الاقتصادي. وقد بلغ معدل النمو في مالطا 6% في السنوات القليلة الماضية قبل انتشار وباء فيروس كورونا. في توقعاتها الاقتصادية الشتوية، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل النمو الاقتصادي في مالطا لعام 2022 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى بفارق نقطتين مئويتين عن متوسط النمو المتوقع للاتحاد الأوروبي بأكمله البالغ 4%. ومن المتوقع أن تصل مالطا إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة كورونا وذلك منتصف عام 2022. وبالتالي، فإن إمكانية زيادة الاستثمار الكويتي متاحة.

القضايا الدولية

? كيف تقيمون التعاون بين البلدين في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك؟

? تشاطر مالطا والكويت وجهات نظر مماثلة بشأن الملفات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار. فهما تؤمنان إيمانا راسخا بالوساطة والدبلوماسية، ولذلك يمكن للمرء القول إن البلدين يتشاركان الدعوة والإيمان بفعالية الوساطة والإقناع في التوصل إلى حل سلمي للنزاعات. بمعنى أن مالطا والكويت هما بناة الجسور في مناطق كل منهما - مالطا في منطقة البحر الأبيض المتوسط والكويت في منطقة الخليج.

? هل هناك تعاون في المجال الصحي بين البلدين؟

? الصحة هي أحد مجالات التعاون بين البلدين. وإلى جانب تعليم الطب، يعمل الجانبان على تطوير العلاقات بين المؤسسات الصحية على المستوى التقني بما في ذلك التعاون بين خبراء البحث والتطوير. ومن المقرر إجراء محادثات في شهر مايو 2022 على النحو المبيّن في خطة عمل مايو 2021 للدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الثنائي.

? وفقاً لاتفاقية التعاون العلمي والثقافي، كم عدد الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في مالطا وفي أي ميادين؟

? هناك حاليا 71 طالبا كويتيا يدرسون في جامعة مالطا، معظمهم في الطب والجراحة. والبعض منهم يتابعون الدراسة في مجالات أخرى كالرياضة والنشاط البدني والتمريض والهندسة المعمارية. يوفر تعليم الطب قيمة مضافة للعلاقات الثنائية حيث يسهم خريجو الطب الكويتيون من جامعة مالطا في الخدمات الصحية في الكويت، كما يعزز ذلك الاتصالات بين الشعبين مما يؤدي إلى زيادة المعرفة والتفاهم المتبادل بين البلدين.

ويتجسد التعاون الثقافي بين البلدين في نشر مؤسسة البابطين لثقافة السلام مع مالطا.

? كيف تقيمون ثقافة السلام في الكويت وحرية الدين والحوار؟ وماذا يعني إنشاء مثل هذه الاحتفالية في مالطا بحضور الرئيس المالطي؟

? تعمل مالطا ومؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية معاً في مجال مهم جداً من الثقافة – وهو مهم لأن الثقافة هي في الواقع هويتنا. الثقافة تحكم أفعالنا وسلوكنا وتفاعلاتنا. وتتعاون مالطا مع المؤسسة،على وجه الخصوص، لعقد الدورة الثانية من المنتدى العالمي لثقافة السلام في مالطا يومي 3 و 4 مارس ، إن موضوع المنتدى هو «القيادة من أجل السلام» وسيهدف إلى أن يكون خطوة عملية لاستكشاف وإقامة آليات وبرامج مؤسسية لتطوير الكفاءات القيادية لتحقيق «السلام العادل» والاستقرار فيما بين الشعوب. تعكس رعاية رئيس الجمهورية جورج فيلا أهمية مفهوم «السلام العادل» لمواجهة التحديات التي تهدد سلام وأمن الناس في كل مكان. وفي بداية فبراير الحالي، أطلقت مالطا وثيقة استراتيجيتها للسياسة الخارجية التي تشكلت لتأمين وتطوير علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مفيدة وسلمية. علاوة على ذلك، فإن تاريخ مالطا في جمع الناس والإيمان ببناء الجسور للحوار سيكون لديه الكثير ليسهم في مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تسعى فيه مالطا إلى انتخابها عضوا في المجلس للفترة 2023-2024. وعلى غرار مالطا، تنعكس ثقافة السلام في الكويت في سياستها الخارجية المشهورة بدورها الفعال في الوساطة. إن الوساطة الكويتية الأخيرة في النزاع الخليجي مثال تقليدي، وقد رأينا مؤخرا أن الكويت تقوم بالوساطة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي مع لبنان. باختصار، فإن الكويت هي مثال ساطع لبلد يمارس ثقافة السلام.

السياحة

? هل هناك خطة لتشجيع السياحة في بلدكم وجذب عدد كبير من الكويتيين خاصة بعد تحسن الظروف المعيشية في العالم؟

? السياحة هي إحدى الركائز الرئيسية لاقتصاد مالطا. لقد جذبت الجزر المالطية قبل انتشار وباء كوفيد ما يقارب مليون سائح سنوياً. كما إن الملف السياحي لمالطا يشكل محفظة تحفيزية متنوعة تشمل قطاعات مختلفة كالتاريخ والثقافة والسفر للأعمال والغوص وغيرها من الرياضات وتعلم اللغة الإنجليزية. و الجزر المالطية صغيرة الحجم ولكنها غنية بالتراث الذي يضم ثلاثة مواقع للتراث العالمي لليونسكو إلى جانب العديد من المعالم الأثرية والتحصينات والفن الموروث من 7000 سنة من التاريخ. سوف يكون الكويتيون الذين يزورون مالطا مفتونين بشكل خاص باكتشاف ماضي مالطا العربي وإرثها المستمد من حكم العرب الأغلابيد في مالطا لما يقارب 200 سنة من 70 م إلى 1090 م التي ما زال موجوداً حتى اليوم وذلك في بناء الجملة والمفردات العربية القوية في اللغة المالطية وفي الموسيقى الشعبية المالطية التقليدية وفي الزراعة.. وعلى سبيل المثال، ستكون أسماء عدة مناطق مثل المدينة والرباط وزيتون مألوفة للمتحدثين العرب. مع عودة العالم للسفر، ترحب مالطا بالكويتيين لاكتشاف وتجربة الجزر المالطية.

كوفيد- 19

? ماذا عن تسهيل إجراءات الدخول إلى مالطا في الوقت الحاضر، وما الشروط والقيود التي تنطبق على المسافرين الكويتيين؟

? منذ سبتمبر 2021، سهلت سلطات الصحة في مالطا إجراءات دخول المسافرين من الكويت إلى مالطا. وهذا يسمح للمسافرين من الكويت حاملي شهادة تطعيم مكتملة صالحة بالطبع وبعد مضي 14 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة الثالثة الأخيرة بالسفر إلى مالطا دون قيود كما أنهم معفيون من إجراء فحص PCR أو الحجر الصحي عند وصولهم إلى مالطا.

? هل تعرفنا على أهمية التعاون الثنائي والدولي في دعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على مختلف جوانب الحياة؟

? بينما نواصل الاستجابة الجماعية لتأثير وباء كوفيد-19، لا يزال من الضروري أن يظهر جميع أعضاء المجتمع الدولي تضامنهم مع بعضهم البعض وأن يعززوا جهودهم لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق للبشرية. بالواقع فإن مالطا نشطة جدا في تقاسم الجهود من أجل التطعيم. قدمت مالطا أكثر من 000 420 جرعة لقاح إلى البلدان المحتاجة في الأشهر الأخيرة، مما يؤكد التزام مالطا الثابت بالتضامن والمساعدة في أوقات الحاجة. وفي سياق مماثل، فإن سمعة الكويت كمانح إنساني لديه تقاليد يفتخر بها في هذا المجال معروفة جيدا. في الجوهر، فإن التضامن هو أداة مهمة وفعالة لمواجهة التحديات.

انتشار السياحة

تعليقا على وضع بلده قال السفير المالطي ان مالطا تقع في وسط البحر المتوسط وهي من المناطق السياحية التي اكتسبت شهرة عالمية وهي إحدى ثلاث جزر تشكل أرخبيلاً يسمى بالأرخبيل المالطي ونظرا لأنها جزيرة تملك شواطئ ممتدة بالإضافة لجوها المعتدل معظم أيام العام مع وجود بعض المتاحف بالإضافة إلى سهولة التواصل مع السكان المحليين باللغة الإنجليزية واهتمام القائمين على الجزيرة بالبنية التحتية للسياحة فقد ساعد كل ذلك على انتشار السياحة بها حتى أصبحت واحدة من أهم المدن السياحية.

فاليتا العراقة

قال السيفير المالطي مباشرة بعد انتهاء حصار مالطا عام 1565، قامت منظمة فرسان مالطا ببناء مدينة جديدة، فاليتا، في شبه جزيرة إكسيبراس. تم ذلك لتقوية دفاعاتهم وتحصين مكانة الرهبانية في مالطا. وضع سيد النظام، جان باريسو دي لا فاليت، حجر الأساس لفاليتا في 28 مارس 1566، في كنيسة سيدة النصر.

وبالنظر إلى أن فاليتا هي واحدة من أصغر عواصم أوروبا، فهي تمتلك ثروة من المباني التاريخية مع العديد من الكنائس والقصور والمعالم الأثرية. والمدينة صغيرة جدًا بحيث يمكن للمرء الوصول بسهولة إلى جميع المعالم السياحية الرئيسية سيرا على الأقدام، والأماكن الجديرة بالذكر هي كاتدرائية القديس يوحنا المشتركة وقصر جراند ماسترز. وتتمتع حدائق باراكا العليا والسفلى بإطلالات خلابة على الموانئ التي تحيط بشبه جزيرة فاليتا.

معابد مغليثية

يعود تاريخ المعابد الصخرية السبعة إلى الفترة ما بين 7 آلاف سنة قبل الميلاد و 3,600 قبل الميلاد ويمكن للمرء أن يجدها في جزر مالطا وجوزو. ومن المحتمل أن تكون معابد Ggantija أقدم المعالم الأثرية القائمة بذاتها في العالم. من المحتمل أن تعود إلى ما قبل الأهرامات المصرية بما لا يقل عن 1,000 عام، أما المعابد الأخرى هي معابد هاجر قم ومنجدرة وتاركسين وتاع هجرات وسكوربا.

