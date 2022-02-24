«الرحمة العالمية» سيّرت «قوافل الكويت»

وطن النهار

أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن بدء تنفيذ حملتها «قوافل كويت الرحمة الإغاثية» والتي تستهدف إيصال المساعدات الإغاثية والشتوية والغذائية والطبية لـ 600 ألف محتاج، في 23 دولة حول العالم. وقال الأمين المساعد للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الرحمة العالمية د. عدنان الحداد: إن الجمعية بدأت تسيير أولى شاحناتها الإغاثية يوم الاثنين الماضي في كلٍ من الصومال وإندونيسيا وتايلاند، بإجمالي 16 شاحنة، فيما سيرت الرحمة العالمية أول من أمس الثلاثاء 6 شاحنات في كلٍ من نيبال والجبل الأسود، بينما أطلقت الجمعية شاحنات أمس الأربعاء 23/2/2022 في قرغيزيا والبوسنة والسودان وبنجلاديش.

