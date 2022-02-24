الفارس: 4 لجان لتقصّي الحقائق

وطن النهار

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أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بالتنسيق مع مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي 4 قرارات وزارية بتشكيل لجان تقصي حقائق حول مخالفات لوائح تتعلق بعمل البلدية.

وأوضحت الفارس في تصريح صحافي أن اللجان المشكلة لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة تنظيم أعمال البناء، ومخالفة لائحة الإعلانات، ومخالفة لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة والتي تتضمن كذلك العربات المتنقلة، علاوة على لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة النظافة ونقل النفايات.

وأفادت أن مهمة اللجان كلّ على حدة مراجعة نصوص القرارات الوزارية المتعلقة بشأن تلك اللوائح وجميع القرارات واللوائح والتعاميم المتعلقة بكل نشاط، وبحث ما اذا كان هناك قصور في هذه القرارات وبيان كيفية معالجتها، بالاضافة الى التحقيق في اوجه القصور التي قد تكشفها اللجنة اثناء اداء مهامها، على ان يتم رفع التوصيات المتعلقة بالاجراءات الادارية والقانونية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في اي قصور والتي تتناسب مع المخالفات المرصودة ان وجدت، واقتراح الحلول التي تضمن سير العمل دون معوقات او تحديات خلال التنفيذ، على ان تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 اشهر برفع تقرير يتضمن اعمالها وتوصياتها.

