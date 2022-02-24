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وطن النهار

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البرجس: مشاركة «القُصَّر» في الأعياد الوطنية تعزز الانتماء

فايز الزعل
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الخميس 24 فبراير 2022

تحت رعاية وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر والمدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس نظمت الهيئة يوما ترفيهيا لأبنائها من القصر المشمولين برعايتها وأسرهم الى جانب عدد من قياديي الهيئة والعاملين فيها وأسرهم وذلك للاحتفال بالأعياد الوطنية. واقيمت فعاليات اليوم الترفيهي الذي أقيم اليوم في حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة على مدى أربع ساعات تحت شعار «كويتنا جنتنا» الكثير من الأنشطة والفقرات المتنوعة. وأكد البرجس حرص الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها وفعالياتها الوطنية والترفيهية التي تعزز التواصل ما بين الهيئة وابنائها من القصر والمشمولين بالرعاية وموظفيها، إضافة الى تعزيز الروح الوطنية وإحياء المناسبات الوطنية. وأوضح أن مشاركة أبناء الكويت من مختلف الفئات في تلك المناسبات تمثل عنوانا للحمة الوطنية ولقوة الإرادة والتحدي التي يؤكدها أبناء كويتنا الغالية كل يوم من أجل التطور والتقدم ووضع دولتنا في المكان الملائم بها على خريطة العالم المتحضر. وأشار الى أن تلك المناسبات مهمة لإحياء تضحيات أبناء الكويت البواسل والشعوب الشقيقة والصديقة والدعاء للشهداء الأبرار الذين كانوا الى جانب الأسرى نبراسا للوطنية الحقيقية ومنارة للعزة والحرية ومثالا رائعا لوحدة الشعوب العربية والإسلامية والصديقة تحت راية الدفاع عن الحق الكويتي. وأضاف انه ومن خلال تلك الاحتفالات تقوم الدولة قيادة وحكومة وشعبا بالتضامن بإحياء مسيرة الكويت الوطنية منذ فجر الاستقلال وتؤكد للعالم أجمع المعاني والمضامين الوطنية الحقيقية التي ملأت قلوب وعقول الآباء والأجداد وساروا على هديها في بناء الدولة العصرية التي نفخر بها وننعم جميعا بالعيش على أرضها بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.


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