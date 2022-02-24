شلتوت: تعاون كويتي - مصري لمكافحة الإرهاب

وطن النهار

أكد السفير المصري لدى البلاد اسامة شلتوت نجاح زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونتائجها المثمرة، فضلا عن تطابق الرؤى في القضايا المطروحة سواء على مستوى البلدين او على المستويات الاقليمية والدولية.

واستهل شلتوت مؤتمره الصحافي الذي عقده امس، بتقديم التهاني الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الاعياد الوطنية، متمنيا للكويت التقدم والازدهار والامن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

واوضح ان زيارة الرئيس السيسي للكويت تأتي في اطار حرص مصر على المزيد من توطيد العلاقات الاخوية التي تجمع بين القيادتين والبلدين والشعبين في مطلع العام حيث تزامنت الزيارة مع الاحتفال بالاعياد الوطنية كما تأتي الزيارة في اطار الذكرى الـ 61 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا ان الحوار كان وديا فيه دفء يعكس العلاقات الحميمية والاخوية التي تجمع بين البلدين وتؤكد عمق وتجذر العلاقات بين البلدين.

وأضاف لمسنا اهتماما خاصا واستمعنا الى الحوار الذي دار بين سمو الأمير والرئيسي السيسي الذي تم من خلاله التأكيد على الثوابت التاريخية بين البلدين والعلاقات بين البلدين والتي هي مهمة لأمن الخليج على وجه الخصوص والوطن العربي ككل.

وأشار الى ان سمو الأمير ثمن الدور المصري في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وان العلاقات نموذج يحتذى في استقرار الاوضاع العربية، مشيدا سموه بدور الجالية المصرية في عملية التنمية.

واوضح ان اللقاءات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المصرية الكويتية لتعزيز اوجه التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن التنسيق القائم في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الاقليمي حيث تم التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة لما يحقق لها العيش في استقرار. ووصف شلتوت لقاء الرئيس السيسي مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بحضور وفدي البلدين بأنه اتسم بالشفافية والصراحة والود والدفء وعكس حرص البلدين على العلاقات وتفعيل استمرار اطر التعاون بين البلدين بانعقاد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة قبل شهر رمضان تحت عنوان الاستثمار والتجارة بين البلدين حيث سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.

واوضح ان الكويت ثمّنت ما تم انجازه في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية كبرى، مضيفا انه سيتم عقد ملتقى استثماري في القاهرة في شهر مايو بتنظيم مجلس الاعمال المصري - الكويتي ورؤساء اتحاد الغرف التجارية بين البلدين وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات في القضايا ذات الاهتمام المشترك وكان هناك حرص على تطوير التعاون المتميز بين البلدين على شتى الاصعدة والتنسيق مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط في ضوء ما يمثله التنسيق من دعامة وركن رئيس من ثوابت السياسة المصرية الخارجية.

وأشار الى انه خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تم استعراض اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم الاتفاق على متابعة ما تمت مناقشته من خلال الآليات المشتركة واطر التعاون الرسمية بين البلدين

وردا على سؤال حول التنسيق الكويتي المصري في مواجهة التحديات التي تمر بالمنطقة، اكد شلتوت انه تم تبادل وجهات النظر وتطابق الرؤى حيال التحديات التي تواجه المنطقة خصوصا ان الكويت تترأس اجتماع الدورة الحالية في مجلس الجامعة العربية وبالتالي هناك تنسيق قائم حيال القضايا العربية والدولية، لافتا الى ان الكويت ستشارك بفعالية في قمة المناخ التي ستستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وقال انه خلال الزيارة تم تقديم تنوير للانجازات في مصر خصوصا في البنية التحتية من خلال شركات مصرية تضاهي نظيرتها في العالم الغربي، لافتا الى ان مصر انشأت 1000 جسر حتى الآن ورفع قدرة 40 الف كيلو متر من الطرق اضافة الى رصف 10 الاف كيلو متر من الطرق الجديدة فضلا عن انشاء 64 مدينة جديدة من 14 مدينة ذكية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت المحادثات الكويتية تناولت مشروع سد النهضة، قال شلتوت: ان الكويت داعمة للموقف المصري - السوداني وهو موقف عربي موحد بالاجماع للحفاظ على الأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان وأن مصر تعمل تحت «المكسب للجميع» وان المياه قضية وجودية لمصر ولا نمنع حق اثيوبيا في التنمية ولكن يجب التوصل الى اتفاق ملزم قانونيا يحفظ حقوق جميع الاطراف.

وذكر شلتوت ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تصل 15 مليار دولار منها 4.9 مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتميز هذه الاستثمارات بتنوعها في مجالات البورصة والعقارات والبنوك والمنتجات الغذائية والبترول والاسمدة والسياحة والمناطق اللوجيستية، لافتا الى ان الكويت ثالث دولة عربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر.

