المطيري: اعتماد «الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة»

وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري إن اعتماد (الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة) يمثل «إضافة إيجابية» في البنية التشريعية والقانونية لجامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة.

جاء ذلك في تصريح للسفير المطيري لـ «كونا» على هامش أعمال الدورة الـ49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان برئاسته.

وأضاف المطيري أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها (الاعلان العربي لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة) معربا عن ارتياحه لتشكيل فريق عمل حكومي معتمد برئاسة الكويت لبحث تلك الموضوعات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون هناك متابعة من قبل الامانة العامة لنشر الاعلان العربي المناهض للعنف ضد المرأة على أوسع نطاق «حتى يأخذ المساحة التي يستحقها» لافتا الى أن مسألة التوعية في مسائل العنف ضد المرأة «تستحوذ على اهتمام العديد من الدول العربية».واكد ان كثيرا من الدول العربية ومنها الكويت لديها «آليات قانونية» تسهم في التصدي ومكافحة أعمال العنف ضد المرأة.

وأضاف «نحن في الكويت لدينا القانون 21 لسنة 2020 وقانون 16 لسنة 2021 المعني بالمناهضة والحماية من العنف الاسري»، معربا عن تطلعه إلى أن يكون لهذا الاعلان العربي دور في منظومة العمل العربي المشترك.

