«الشباب» أطلقت «الثانية» من «العمل التطوعي»

وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للشباب المرحلة الثانية من برنامج «أكاديمية العمل التطوعي» ضمن برنامجها السنوي التدريبي التطوعي الذي يهدف الى تطوير قدرات المتطوعين واتاحة المساحة لهم لتنفيذ الأعمال التطوعية وبناء شراكات مع الفرق التطوعية وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان المرحلة الثانية من اكاديمية العمل التطوعي عبارة عن برامج تدريبية تأهيلية تقدم للمتطوعين ولقاءات مفتوحة في المجالات التطوعية المختلفة وحملات تطوعية متنوعة تتيح العديد من الفرص التطوعية للشباب الكويتي.

وأضافت ان فعاليات المرحلة الثانية بدأت بالملتقى الوطني الشبابي «صورة وطن» الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع نادي «همر» الكويتي التطوعي والفرق التطوعية يوم 19 فبراير الحالي بقرية الشامية التطوعية بمشاركة اكثر من 185 متطوعا وحضور ما يقارب 500 ضيف من هواة السيارات. وأوضحت ان الأكاديمية ستوفر المساحات التطوعية مع فئات المجتمع المختلفة وسيتم تنظيم مهرجان «نحتفل وياهم» بالتعاون مع مجموعة «كن فخرا» التطوعية والمجاميع التطوعية للأسر يوم الأربعاء 23 فبراير بقرية الشامية التطوعية.