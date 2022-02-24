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فيصل الحمود: البحث العلمي ركيزة انطلاق الأمم


استقبل المستشار في الديوان الاميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه امس بقصر بيان د. مبارك العتيبي الذي أهداه نسخة من رسالته للدكتوراه في العلوم السياسية تحت عنوان «أبعاد العلاقة بين الرقابة البرلمانية والأداء الحكومي في الكويت».
وتبادل الطرفان الحديث حول موضوع الرسالة وما أشارت اليه عن المجلس التأسيسي كلمحة تاريخية وأول انتخابات لمجلس الأمة والعلاقة بين الرقابة البرلمانية والاداء الحكومي.
وأكد الشيخ فيصل الحمود على اهمية البحث العلمي كركيزة لانطلاق الامم وتقدمها في مختلف المجالات.
وثمن الحمود ما تم تناوله في رسالة الدكتوراه فضلا عن الجهد المبذول في الخروج بها على هذا النحو شاكرا له هذا الاهداء الذي هو محل تقدير.


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