«مجلس الجامعة»: اعتماد خطة القبول في «الدراسات العليا»

وطن النهار

ترأس مدير جامعة الكويت بالانابة د. بدر فهد البديوي اجتماع مجلس الجامعة رقم «2/2022» صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة في الخالدية، بحضور اعضاء مجلس الجامعة.

وفي هذا الصدد صرَح امين عام الجامعة بالانابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د. مرضي عبيد العياش بأن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول اعماله.

وأشار الى موافقة المجلس على اعتماد خطة القبول واعلانه وشروطه وأعداد المتوقع قبولهم في كلية الدراسات العليا 2022/2023، كما تم اعتماد قرار مجلس الجامعة في شأن تحديد الرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين بمرحلة البكالوريوس والطلبة غير المقيدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعة.

وأضاف انه تم اعتماد قرار مجلس الجامعة في شأن اختبار IELTS كأحد متطلبات القبول لبرامج الدراسات العليا.

وذكر العياش انه تم اعتماد التقرير النهائي لعمليات القبول للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 2021/2022، كما تمت الموافقة على تعديل التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022 لجميع كليات الجامعة عدا كلية الحقوق وكليات مركز العلوم الطبية.

