«الجنايات»: 15 مارس المقبل النظر في «تعذيب ضابط أمن الدولة»

وطن النهار

حددت محكمة الجنايات جلسة 15 مارس القادم للنظر في قضية تعذيب الضابط في جهاز امن دولة والمتهم فيها عقيد ومقدم وضابطين، بعد احالة ملف القضية من قبل النيابة العامة.

يذكر ان النيابة العامة قررت في وقت سابق حجز الضابطين برتبة عقيد ومقدم يعملان في جهاز امن الدولة على ذمة التحقيق في قضية تعذيب ضابط في جهاز امن الدولة وتم اخلاء سبيل 2 من الضباط بكفالة واخلاء سبيل 2 آخرين دون كفالة، وذلك بعد ان امر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ احمد المنصور بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة وايقاف 4 ضباط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

