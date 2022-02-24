الأمير والرئيس الجزائري بحثا العلاقات الأخوية الراسخة

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة ظهر امس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط وثيقة.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب الجزائري الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيز مسيرة التعاون بينهما في كل المجالات وتوسيع سبل التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس مأدبة غداء على شرف الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وغادر البلاد عصر امس الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والوفد الرسمي المرافق لفخامته بعد زيارة رسمية للبلاد.

وكان على رأس مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

