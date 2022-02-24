السفير المصري: الكويت ثمَّنت إنجازات «عهد السيسي»

الأولى

أكد السفير المصري لدى البلاد اسامة شلتوت نجاح زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واصفا نتائجها بالمثمرة، مشددا على تطابق الرؤى في القضايا المطروحة سواء على مستوى البلدين او على المستويات الاقليمية والدولية .

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس ان الكويت ثمّنت ما تم انجازه في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية كبرى.

وقال شلتوت: لمسنا اهتماما خاصا واستمعنا الى الحوار الذي دار بين سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والرئيس السيسي الذي تم من خلاله التأكيد على الثوابت التاريخية بين البلدين والعلاقات بين البلدين والتي هي مهمة لأمن الخليج على وجه الخصوص والوطن العربي ككل.



وأوضح ان اللقاءات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المصرية الكويتية لتعزيز اوجه التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن التنسيق القائم في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الاقليمي حيث تم التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة لما يحقق لها العيش في استقرار.

ووصف شلتوت لقاء الرئيس السيسي مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بحضور وفدي البلدين بأنه اتسم بالشفافية والصراحة والود والدفء وعكس حرص البلدين على العلاقات وتفعيل استمرار اطر التعاون بين البلدين بانعقاد الدورة الـ 13 للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة قبل شهر رمضان تحت عنوان الاستثمار والتجارة بين البلدين حيث سيتم استعراض الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر.



وردا على سؤال حول ما اذا كانت المحادثات الكويتية تناولت مشروع سد النهضة، قال شلتوت: ان الكويت داعمة للموقف المصري - السوداني وهو موقف عربي موحد بالاجماع للحفاظ على الأمن المائي والحقوق التاريخية.

واوضح انه من المقرر ان ينظم مجلس الاعمال المصري الكويتي واتحاد الغرف التجارية بين البلدين ملتقى استثماريا مصريا كويتيا بالقاهرة في شهر مايو المقبل لبحث امكانية زيادة معدلات التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين.