ملاحقة «دولية» للمعتدين على المال العام

الأولى

تأكيدا لما انفردت النهار بنشره في عددها الصادر في الرابع عشر من شهر نوفمبر الماضي حول وجود توجه للتعاقد مع شركات محاسبية وقانونية عالمية لتتبع المعتدين والمتطاولين على المال العام ومقدرات الوطن، بدأت وعود التحقيق بشبهات الفساد وتمكين الدولة من استعادة حقوقها من اي جهة، تتبلور بترؤس النائب د. عبيد الوسمي وفدا برلمانيا توجه إلى واشنطن امس للقاء خبراء البنك الدولي المعنيين بالتحقيقات المالية ولجنة استرجاع الأصول وخبراء التدقيق الجنائي في البنك.

وقال بيان الشعبة البرلمانية ان الوسمي سيجري لقاء مع مركز دراسات الخليج في واشنطن وعدد من مراكز الدراسات البحثية كما سيجري عددا من اللقاءات الأخرى في العاصمة الأميركية.



من جهة اخرى، اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد اتجاه وزارة الخارجية إلى تملك مقار البعثات الدبلوماسية فقط دون مساكن الدبلوماسيين لانها تشكل عبئاً على خزينة الدولة.

واشار عبدالصمد الى بلوغ إيرادات الوزارة 11 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 245 مليون دينار بينما استحوذ برنامج (السفارات والقنصليات بالخارج) على 75% من تلك المصروفات، كما تم اجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية بـ 7 ملايين دينار كان أعلاها في باب (السلع والخدمات) المعني بمصروفات وتسيير أعمال الوزارة.



أما فيما يتعلق بمصروفات جائحة كورونا التي خصصت لوزارة الخارجية للصرف على احتياجات إجلاء المواطنين بالخارج وتكاليف إقامتهم بالفنادق وغيرها من الأمور، فقال: بينت الوزارة أنها بلغت 13 مليون دينار وفق الإقفال المحاسبي الرسمي لها.

وزاد: اطلعت اللجنة على ما أنجزته الوزارة في جانب توظيف الكويتيين بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث تبين نجاح 13 متقدماً في الاختبارات الخاصة بوظيفة (ملحق دبلوماسي وقنصلي) بينما اكدت اللجنة ان الوزارة كانت تستهدف خلال السنتين السابقتين رفع أعداد الوظائف إلى 103.