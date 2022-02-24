الكويت تهنئ العراق بخروجه من الفصل السابع

الأولى

أشادت الكويت بإنجاز مجلس الامن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وهنأت العراق على وفائه الكامل بالتزاماته وخروجه من أحد أهم التزاماته المدرجة تحت الفصل السابع، فيما اكد الرئيس العراقي العراقي برهم صالح أن بلاده، طوت «فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد»، وشدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تطلع العراق لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية.... (طالع ص 17).

وأشاد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بإنجاز مجلس الأمن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وبالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي أظهرها في هذا الصدد وانتصاره للقانون الدولي وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ التعويض وهو مبدأ دولي نصت عليه القوانين الدولية.

وقال السفير العتيبي في جلسة مجلس الأمن مساء الثلاثاء تحت بند الحالة بين العراق والكويت والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات «ندرك تماما بأن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة اثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والاضرار التي تسبب بها وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وافراد». معربا عن شكره للمملكة المتحدة حامل القلم لبند الحالة بين العراق والكويت على تعاونهم مع الكويت وعملهم الدؤوب طوال العقود الثلاثة الماضية. واشار الى ان الكويت حرصت على التعاون الكامل مع اللجنة ودعم عملها والالتزام التام بقراراتها.

وهنأ السفير العتيبي العراق على وفائه الكامل بالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بملف التعويضات وخروجه من أحد أهم التزاماته المدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق. واشاد بتعاون العراق الكامل مع لجنة الامم المتحدة للتعويضات والتزامه بتنفيذ مقرراتها وتحمله المسؤولية القانونية لنتائج احتلاله غير المشروع للكويت عام 1990 والتي تسبب بها النظام السابق. وذكر أن «وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة وستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الاقليمي والدولي وتسخير جميع امكاناته وموارده لمواصلة جهود اعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه».

وأكد ان الكويت لن تدخر أي جهد لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه متطلعا لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية للبناء على النتائج الإيجابية والتقدم المحرز لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية والمتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واعادة الممتلكات بما فيها الارشيف الوطني.

وفي بغداد أكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس أن بلاده، طوت بانهاء ملف التعويضات للكويت «فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد» وأضاف «اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».

ومن جهته أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عبر «تويتر» «نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء. نتجاوز آثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد، وإخراجه من مرحلة تداعيات الحروب السابقة».