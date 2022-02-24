الفارس: لجان لتقصي الحقائق بمخالفات لوائح البلدية

الأولى

شكلت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس لجانا لتقصي حقائق مخالفات لوائح البلدية.

وأوضحت أن اللجان المشكلة هي لجنة لتقصي الحقائق حول مخالفة لائحة تنظيم أعمال البناء، واخرى بخصوص لائحة الإعلانات، وثالثة حول تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة علاوة على لجنة تعنى بمخالفة لائحة النظافة ونقل النفايات.

وأفادت أن مهمة اللجان مراجعة نصوص القرارات الوزارية المتعلقة بشأن تلك اللوائح وبحث ما اذا كان هناك قصور وبيان كيفية معالجتها، بالاضافة للتحقيق في اي من اوجه القصور التي قد تكشفها أثناء اداء مهامها، على ان يتم رفع التوصيات وأن يتم اقتراح الحلول التي تضمن سير العمل دون معوقات او تحديات، على ان تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 اشهر برفع تقرير يتضمن اعمالها وتوصياتها.