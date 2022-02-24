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الإفراج عن العسكريين الموقوفين بالحرس والجيش والشرطة


أصدر الحرس الوطني والجيش والشرطة أمس قرارات بالافراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير ليتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.
وقال الحرس الوطني في بيان صحافي: إن القرار جاء بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.
وأصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير وذلك بناء على توجيهات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر.
ونقل البيان عن الشيخ أحمد الناصر تهنئته للعسكريين متمنيا من الله -العلي القدير- أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.
واصدرت وزارة الداخلية قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.


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