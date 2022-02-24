«النفط الكويتي» يكسر حاجز الـ 98 دولاراً

الأولى

ودعت ميزانية الكويت عجزها المزمن بأكثر من 8 دولارات للبرميل، على وقع تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية والتي دفعت أسعار النفط الكويتي للارتفاع بواقع 4.27 دولارات ليستقر عند مستوى 98.04 دولاراً للبرميل وهو المستوى الأعلى منذ 7 سنوات تقريباً.

وتزامن هذا الارتفاع مع ما شهدته الإيرادات النفطية من ارتفاع قياسي خلال العام المالي 2021/2022، حيث قدرت الزيادة في تلك الارتفاعات بحدود 1305% بعد أن سجلت تلك الايرادات مستوى قياسيا في الايرادات النفطية بالغاً 12.84 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بحوالي 914 مليوناً بنهاية أبريل من العام المالي نفسه.

وتوقعت مصادر نفطية لـ «النهار» بلوغ الأسعار مستويات 120 دولاراً للبرميل بنهاية مارس المقبل، حال استمرت وتيرة التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة مستويات الطلب عالمياً واستمرار «أوبك +» على نفس نهجها الحالي في مستويات زيادة الإنتاج التي يتم التوافق عليها.