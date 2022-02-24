الخميس 24 فبراير 2022 ,23 رجب 1443
رقم العدد:
4328
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عماد جواد بو خمسين
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منوعات
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أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
إضاءات
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ما الحكمة من حجنا لأمور عاد الأشقاء عنها؟ لست أدري
تائه
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