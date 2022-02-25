مان يونايتد عاد من مدريد.. بنقطة

دوليه

عاد مان يونايتد الى إنكلترا بتعادل ثمين 1-1 ضد أتلتيكو مدريد الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو أول من امس، لتبقى المواجهة مفتوحة بعد قرابة أسبوعين.

وكان أتلتيكو البادئ بالتسجيل باكراً عبر البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة السابعة وبدا في طريقه الى الفوز في مباراة كان فيها الطرف الافضل، إلا أن البديل السويدي أنتوني إيلانغا منح يونايتد تعادلا غاليًا قبل عشر دقائق من النهاية (80). وجمعت المواجهة التي تتجدد إياباً في 15 الشهر المقبل على ملعب يونايتد، طرفين يعانيان هذا الموسم محليًا لاسيما في مسعاهما لحجز مقعد الى المسابقة القارية الاسمى الموسم المقبل.

ولم يشرك رانغنيك ظهير أيمن صريح عبر آرون وان-بيساكا أو البرتغالي ديوغو دالوت، بل دفع بثلاثة قلوب دفاع مع القائد هاري ماغواير، الفرنسي رافايل فاران والسويدي فيكتور لينديلوف الذي تولى هذه المهمة.

وافتتح فيليكس التسجيل برأسية جميلة إثر عرضية من البرازيلي رينان لودي عن الطرف الايسر ليتمركز البرتغالي بين قلبي الدفاع ويتابعها مرتميًا قوية في الشباك، فارتطمت بالجهة الداخلية للقائم الايمن قبل ان تدخل مرمى الحارس دافيد دي خيا الذي تواجه مع فريق ارتدى ألوانه وغادره قبل 11 عامًا الى يونايتد (7).

وفاجأ سيميوني نظيره الالماني بالضغط العالي على الخصم مجبراً لاعبي يونايتد على خسارة الكرة في مناسبات عدة لاسيما الفرنسي بول بوغبا والبرتغالي برونو فرنانديش، فيما وجد رونالدو نفسه معزولا. وغابت الفرص عن غالبية فترات الشوط الاول الذي لم يسدد فيه يونايتد أي تسديدة على المرمى، فيما كانت الوحيدة لأصحاب الارض تلك التي جاء منها الهدف.

وكاد نادي العاصمة الاسبانية أن يدخل الى الاستراحة متقدمًا بهدفين عندما رفع لودي عرضية الى داخل المنطقة نحو القائم الثاني، تابعها الكرواتي شيمي فرساليكو رأسية إلا أنها ارتطمت بوجه لينديلوف قبل أن ترتد من العارضة لحسن حظ الضيوف (45). ولم يتغير الكثير مع انطلاق الشوط الثاني من دون أي تبديلات من جانب الطرفين وكانت أول فرصة تذكر تسديدة لكوريّا من داخل المنطقة أبعدها فاران (62). وقام رانغنيك بتبديل ثلاثي مشركًا إيلانغا والصربي نيمانيا ماتيتش والبرازيلي أليكس تيليس، فيما دفع سيميوني بغريزمان ومواطن الاخير توما ليمار.

وكان ليونايتد ما أراده عندما مرر فرنانديش كرة الى إيلانغا ليفلت الاخير من المدافع ويتوغل الى المنطقة ويسدد الكرة من داخل المنطقة الى يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك (80).

