تعادل أياكس وبنفيكا

دوليه

حسم التعادل الفصل الأول من المواجهة بين البطلين السابقين بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-2 أول من أمس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وفي المواجهة الثانية في ثمن النهائي بين فريقين متوجين باللقب القاري، بعد تلك التي تجمع ليفربول الإنكليزي بإنتر الإيطالي، قدم بنفيكا وأياكس مباراة مفتوحة ومثيرة تقدم فيها الضيف الهولندي مرتين لكن صاحب الأرض لم يستسلم وأبقى باب تأهله الى ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2015-2016 مفتوحاً، لاسيما مع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار. ويدين بنفيكا، بطل 1961 و1962، بتجنب السقوط على أرضه الى البديل الأوكراني رومان يارميتشوك الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72 من مباراة سجل خلالها الهداف العاحي لأياكس سيباستيان هالر هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم كما أنه كان صاحب التعادل لبنفيكا عن طريق الخطأ في مرماه.

