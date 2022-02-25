ليفربول على بعد 3 نقاط من سيتي

دوليه

استفاد ليفربول على أكمل وجه من مباراته المؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة ليصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، وذلك بفوزه الكاسح الأربعاء على ضيفه ليدز يونايتد 6-0 في الدوري الإنكليزي.

وبعد فوزه في عطلة نهاية الأسبوع على نوريتش سيتي 3-1 والخسارة الدراماتيكية لسيتي على أرضه أمام توتنهام 2-3 بهدف تلقاه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فُتِحَ الباب على مصراعيه أمام ليفربول لكي يعود بقوة الى معركة الصراع على اللقب.وقد استغلها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب تماماً وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من رجال الإسباني بيب غواريولا، بتحقيقه فوزه التاسع توالياً في جميع المسابقات، بينها خمسة في الدوري. ويدين «الحمر» بالفوز على فريق لم يذق طعم الانتصار عليهم منذ أبريل 1991، الى المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين سجل كل منهما ثنائية. وبعد بداية متعثرة ومعاناة في تبادل الكرات ما كاد أن يؤدي الى هدف في مرماه بعد خطأ من الحارس البرازيلي أليسون في تشتيت كرة معادة اليه من دفاعه، تحرر ليفربول عندما احتسبت له ركلة جزاء اثر لمس للكرة في المنطقة المحرمة من ستيوارت بالاس، فانبرى لها صلاح بنجاح (15).

وتحول صلاح الى صانع ألعاب حين مرر الكرة الى الكاميروني جويل ماتيب ليسجل الأخير الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، وذلك بعد تبادله الكرة مع «الفرعون» المصري الذي وجه الضربة القاضية لليدز بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة جزاء أخرى انتزعها مانيه من لوك أيلينغ.

وعزز صلاح صدارته لترتيب الهدافين بـ19 هدفاً، رافعاً رصيده الى 27 هدفاً في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. ورغم المحاولات العدة في الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين سجل مانيه بعد كرة ممررة بينية في ظهر الدفاع من صلاح الى القائد جوردان هندرسون الذي عكسها عرضية ليتابعها بطل كأس أمم إفريقيا في الشباك، قبل أن يضيف هدفه الحادي عشر في الدوري بعدما متابعته تسديدة البلجيكي ديفوك أوريجي.واختتم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك المهرجان بهدف سادس بكرة رأسية إثر ركنية نفذها هندرسون (3+90).

