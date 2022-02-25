نادال ومدفيديف على طريق النهائي في «أكابولكو»

دوليه

بات الإسباني رافايل نادال والروسي دانييل مدفيديف على بعد فوز من تجدد الموعد بينهما، وذلك بعد تأهلهما أول من أمس الى الدور ربع النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية في التنس.

وسجل نادال، المصنف رابعاً في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بتحقيقه فوزه الثاني عشر توالياً بعدما تخطى بسهولة الأميركي ستيفن كوزلوف 6-0 و6-3، ليواجه في اختباره التالي الأميركي الآخر تومي بول الفائز بدوره على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (8-6) و2-6 و7-5.

ولم يسبق للإسباني الفوز بـ12 مباراة متتالية في مستهل الموسم، بل وصل الى 11 عام 2014 قبل أن تنتهي السلسلة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها الشهر الماضي بفوزه في النهائي على مدفيديف، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعدما كان يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويأمل نادال أن يواصل بدايته الرائعة من أجل الفوز بلقبه الرابع في أكابولكو والحادي والتسعين في مسيرته، لكنه قد يصطدم في نصف النهائي بمدفيديف الذي فاز على الإسباني الآخر بابلو أندوخار بسهولة تامة 6-1 و6-2، مواصلاً زحفه نحو إزاحة ديوكوفيتش عن صدارة تصنيف المحترفين.