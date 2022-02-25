التعيين .. الديموفسادي؟

محلية

كل يوم نثبت بأننا لا يهمنا أحد في تطبيق الفساد الرياضي « أمام أعين ومسامع الحكومة» فما حدث بالامس اذ انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم بما احتواها من جدول اعمال خصوصا في بند استحداث نائب ثاني لرئيس الاتحاد القادم الذي واضح من الان انه لا يملك القرار ولا الرأي في مثل هذا الموضوع (لانه معين )، لان ذلك عنوانه واضح بأننا نجهز المناصب لاشخاص محددين ارضاء لاندية محددة.... اذا فالعملية خرجت من منظومة النظام الديموقراطي الذي نتغنى به امام المنظمات الدولية الرياضية ونهدد الحكومة بعدم التدخل في تعيين القيادات الرياضية في المنظمات الاهلية، وهم اكثر الناس تمرسا لنظام التعيين والغطاء هو النظام الديموفسادي (مصطلح جديد).

ان المشاركة من قبل أعضاء الجمعية العمومية الخمسة عشر (ناديا) وسكوتهم ورفع ايديهم بالموافقة من غير اي مناقشة لاي موضوع يعني انكم متفقون على مبدأ التعيين وتباركون مثل هذا النظام من غير تحديد لجودة الاعضاء الذين سيتم تعيينهم قريبا..! فياليت تستعجلون في التعيين حتى تكملوا مسيرة الفساد والفشل الكروي الحالي والقادم لاننا لن نحس بأي تغيير قادم في مثل هذه المسرحيات السمجة (ابحثوا في معناها بالقاموس العربي... واعيد واكرر لهم ما قاله الشاعر كريم العراقي: لا تشكو الناس من جرح أنت صاحبه.

أي اتمنى ألا يتذمر من قال كلمة: (Agree - موافق) على هذه القرارات في الجمعية العمومية مستقبلا اذا لم تعجبهم القرارات الفنية والقانونية والادارية التي سيصدرها الرئيس المعين الجديد ونوابه الاثنان المعينان والباقي من المعينين عندما يشكلون مجلس ادارة الاتحاد الجديد ويأخذون قرارات فنية او ادارية او قانونية ضدهم، ومرحبا بالديموفساد الرياضي الكويتي.....

والله من وراء القصد.