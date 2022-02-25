الأزرق مع الأردن وإندونيسيا ونيبال

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أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الأزرق في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من الأردن وإندونيسيا ونيبال، إذ تقام مباريات المجموعة في الكويت.

ويلعب الازرق ضد اندونيسيا يوم 8 يونيو المقبل، ويواجه نيبال في 11 يونيو والاردن يوم 14 يونيو .

وضمت المجموعة الثانية كلا من فلسطين والفلبين واليمن ومنغوليا، وتقام المنافسات في منغوليا، وجاءت في الثالثة منتخبات أوزبكستان (المضيف)، تايلاند، المالديف، سريلانكا، وفي الرابعة الهند (المضيف)، هونغ كونغ، أفغانستان، كمبوديا، وفي «الخامسة» البحرين، تركمانستان، ماليزيا (المضيف)، بنغلاديش، وفي «السادسة» قيرغيزستان (المضيف)، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة.ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.وضمن حتى الآن 13 منتخباً التأهل إلى النهائيات، من بينها منتخب الصين المضيف، وبالتالي يشتعل التنافس في الدور النهائي من التصفيات للحصول على البطاقات الـ11 المتبقية في النهائيات.ويتنافس في الدور النهائي 24 منتخباً، حيث تقام المنافسات خلال شهر يونيو.وتقام مباريات الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا، من خلال ثلاث جولات أيام 8 و11 و14 يونيو 2022.

يذكر أن الازرق الاولمبي سيخوض منافسات كأس اسيا تحت 23 سنة التي ستستضيفها أوزبكستان في 1 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه ويعمل اتحاد الكرة على ايجاد حل للاعبين الذي يمثلون الازرق الكبير والازرق الاولمبي الذي وقع في مجموعة تضم منتخبات استراليا والعراق والاردن، واضطر الاتحاد الاسيوي الى وضع تلك الروزنامة بسبب تزاحم الاستحقاقات التي تأجلت بفعل جائحة «كوفيد -19» كما لعب اقامة المونديال في عام 2022 الى تقليل الفترات المتاحة لاقامة المنافسات الدولية.

