العربي يستضيف مجموعته.. والكويت يلعب في مسقط

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يستضيف العربي مباريات مجموعته الثانية التي تضم الى جانبه الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فيما يخوض الكويت مبارياته ضمن المجموعة الأولى في العاصمة العمانية مسقط، حيث تضم المجموعة الأنصار اللبناني وجبلة السوري والسيب العماني.وتجري مباريات المجموعة الثالثة في العاصمة البحرينية المنامة، وتضم المجموعة كلاً من تشرين السوري والنجمة اللبناني والرفاع الشرقي البحريني وهلال القدس الفلسطيني. وتقام مباريات مجموعات الغرب والجنوب خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو، في حين تقام مباريات آسيان والوسط والشرق في الفترة من 24 إلى 30 يونيو.

