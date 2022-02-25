اعتماد نائبين رسمياً في «اتحاد الكرة»

محلية

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اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الذي عقد ظهر أمس بحضور ممثلي 13 نادياً، وغياب ممثل كاظمة واعتذار القادسية عن الحضور، التعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد. وأقرت الجمعية تعديلاً على المادة 34 الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة لاختيار نائبين لرئيس المجلس، أحدهما للشؤون المالية والآخر للشؤون الإدارية على أن يختارهما رئيس المجلس في أول اجتماع، فيما اعتمدت تعديلا على المادة 4/35 بشأن عمر المرشح لعضوية مجلس الإدارة على ألا يقل عمره عن 25 عاماً بدلاً من 30. كما أقرت تعديل لائحة لجنة الاستئناف فيما يتعلق بالتظلم على العقوبات الصادرة من قبلها والتي تصل إلى الإيقاف 10 مباريات أو أكثر (حتى 6 أشهر باستثناء قرارات تعاطي المنشطات)، وتعتبر قراراتها نهائية ولايجوز الطعن عليها أمام هيئة التحكيم الرياضي أو محكمة «كاس» الدولية). وأشرف على الجمعية العمومية ممثل من الاتحاد الدولي، وكلفت الجمعية العمومية 3 ممثلين للأندية وهم رئيس نادي الصليبخات سعد عناد ورئيس نادي النصر خاد شريدة وأمين سر نادي الساحل عبد اللطيف العنزي بإعداد محضر بعد الاجتماع ومراجعة التعديلات التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية، على ان ترسل التعديلات إلى الاتحاد الدولي «فيفا» في غضون يومين لاعتمادها بشكل رسمي قبل ان تعاد للاتحاد المحلي الذي بدوره سيحيلها الى الهيئة العامة للرياضة قبل نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يحدد بعدها موعد انتخابات الاتحاد والمتوقع في مايو المقبل على اعتبار ان المحلس الحالي الذي تم انتخابه في 2018 ستنتهي دورته في شهر مايو.

