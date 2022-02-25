الصالح: نرحب بالتعاون مع «الكويتية للاستثمار»

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أقامت أكاديمية الشركة الكويتية للاستثمار لكرة القدم احتفالية رياضية لمنتسبيها في مركز شباب الفيحاء مساء الأول من أمس احتفاء بالأعياد الوطنية برعاية وحضور نائب مدير الهيئة العامة للشباب حسام الصالح وحضور الرئيس التنفيذي للشركة بدر السبيعي والمدير العام فواز الأحمد وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين.

وفي تصريح صحافي له على هامش هذه الاحتفالية التي شهدت مباراة كروية للصغار ومسابقات رياضية ترويحية، أشاد الصالح بفكرة الأكاديمية التي تهدف إلى إعداد جيل مميز من البراعم والشباب رياضياً وتربوياً واجتماعياً، مؤكداً دعم الهيئة لجهود الأكاديمية، ومرحباً بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار لإقامة هذه التظاهرة الرياضية التي تخدم براعم كرة القدم.

وذكر الصالح أن ملاعب ومراكز الشباب مفتوحة للجميع، وأن الهيئة مستعدة لخدمة أي مؤسسة تهدف لخدمة هذا الوطن، مضيفا: «نمد يدنا لأي قصة نجاح تخدم المجتمع». وأوضح أن «هيئة الشباب» لديها 8 أكاديميات رياضية موزعة في مناطق متعددة تضم 1600 لاعب، وتعمل في الوقت ذاته على دعم المزيد من الأكاديميات من أجل إعداد أكبر عدد من اللاعبين في مراحل سنية معينة.

وتقدم الصالح بالشكر إلى جميع القائمين على الشركة الكويتية للاستثمار الذين تقدموا بطلب للتعاون مع الهيئة لإقامة الأكاديمية، متمنياً من باقي الشركات والمؤسسات أن تحذو حذو «الكويتية للاستثمار» في عملها التطوعي القائم على الخدمة المجتمعية.

بدوره، قال بدر السبيعي: إن الشركة لن تدخر جهدا في تقديم خدماتها للمجتمع الكويتي بصفة عامة كونها جزءاً لا يتجزأ منه، وللشباب بصفة خاصة، مضيفا أن «الكويتية للاستثمار» تدعم بقوة أكاديميتها الرياضية التي لا تهدف إلى الربح على الإطلاق، من أجل تجهيز اللاعبين رياضيا وتربوياً وثقافياً ودينيا وإكسابهم العديد من المهارات في شتى مجالات الحياة.

ونوه السبيعي بأن الشركة مستعدة لزيادة دعمها للأكاديمية وتنظيم معسكرات تدريبية لمنتسبيها وتحمل تكاليفها، «فهدفنا تطوير تطوير المواهب الكروية حتى تعود بالفائدة على الوطن وعلى اللاعب نفسه»، ومعبراً عن إعجابه بمهارات ومواهب اللاعبين الصغار خلال المباراة الاستعراضية التي أقيمت ضمن فقرات الحفل. وتوجه السبيعي بالشكر إلى المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الربيع، ونائب المدير العام حسام الصالح على دعمهما للأكاديمية.

من جهته، افاد المدير العام للشركة الكويتية للاستثمار فواز الاحمد أن الأكاديمية حققت الهدف الذي أنشئت من أجله وهو صقل مواهب البراعم وتطوير مهاراتهم والارتقاء بتحصيلهم الدراسي، مضيفا: «السنوات المقبلة ستشهد تطويرأً للأكاديمية وأنشطة إضافية». وشدد الأحمد على أن الشركة تعمل بلا كلل من أجل خدمة شريحة واسعة من المجتمع، مضيفا أن «هدف الشركة ليس ربحيا بل دعم الشباب وهذا هو دورنا المجتمعي».

