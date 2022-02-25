«الأولمبية» أشادت بإنجاز «ذوي الإعاقة»

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اشادت اللجنة الأولمبية بالإنجازات الكبيرة لمنتخب الكويت لذوي الاعاقة في دورة العاب غرب اسيا (البارالمبية) الثالثة والمتواصلة في البحرين بعد فوزهم اول من امس بعدة ميداليات متنوعة في العاب لكرة السلة على الكراسي المتحركة وألعاب القوى وكرة الطاولة. وهنأت اللجنة في عدة تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لاعبي منتخب الكويت لكرة السلة للمعاقين وجهازهم الفني والاداري تتويجهم بلقب منافسات للعبة بعد فوزهم في المباراة الختامية للبطولة على مستضيف الدورة المنتخب البحريني بنتيجة (59 - 50).وباركت اللجنة ايضا فوز لاعبي منتخب الكويت لالعاب القوى فيصل سرور وعبدالله الحرز بالميداليتين الذهبية والفضية في منافسات رمي القرص على التوالي اضافة لفوز اللاعبة باسمة نجم بالميدالية الفضية بمنافسات دفع الجلة وروان العنزي بالميدالية الفضية في سباق 100متر، وشمايل الملا بالميدالية البرونزية لنفس المسابقة.ونوهت اللجنة كذلك باداء لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بلعبة كرة الطاولة بالدورة بعد فوز اللاعبة ملاك العنزي واللاعب يعقوب الخليفة بالميدالية الذهبية لكل منهما وفوز اللاعبة عهد الرشيدي بالميدالية الفضية واللاعبين حسين البناي ومحمد الرشيدي على الميدالية

