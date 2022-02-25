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الكويت هزم القادسية في «السلة»

زيد خلف
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الجمعة 25 فبراير 2022

اكتسح الكويت نظيره القادسية بفارق 41 نقطة وبواقع 106-65، فيما حسم برقان المركز الخامس لصالحه وأرسل القرين الى الدرجة الاولى بالفوز عليه 78-66 أول من أمس ضمن الجولة قبل الأخيرة في القسم الثالث من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة. وتأجلت مواجهة الجهراء مع كاظمة ضمن منافسات الجولة ذاتها الى الثالث من مارس المقبل بسبب مشاركة محترف الجهراء التونسي صالح الماجري مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.
وانفرد الكويت بصدارة الترتيب برصيد 27 نقطة، يأتي بعده كاظمة 25 نقطة، ثم الجهراء والقادسية 19 نقطة لكل منهما، يليهما برقان 17 نقطة، وأخير القرين 16 نقطة. وكانت فرق الكويت وكاظمة والجهراء حسمت تأهلها الى المربع الذهبي اذ سيلتقي الاول في الدور التمهيدي مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات على ان يبلغ النهائي الفائز في مباراتين.
في المباراة الأولى واصل الكويت تفوقه على القادسية وهزمه للمرة الثالثة على التوالي وبفارق كبير جدا (41 نقطة) وهي نتيجة تعكس الحالة المتراجعة التي وصل اليها القادسية. ورغم البداية القوية للأصفر الذي انهى الربع الاول لصالحه 18-17، إلا أن الكويت بدأ يفرض أسلوبه في الربع الثاني الذي وسع فيه الابيض الفارق الى 10 نقاط في نهايته 45-35، قبل أن يكتسح خصمه في الربع الثالث بفضل المحترف البوسني علم الدين كيكانوفيتش الذي سجل 26 نقطة، وزملاؤه الذين امطروا سلة القادسية، فيما اتسم اداء الاخير بالعشوائية وعدم التركيز لينهي الكويت الربع 80-47.
وحافظ الأبيض على تفوقه في الربع الاخير دون صعوبة وانهاه بانتصار ساحق 106-65.


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