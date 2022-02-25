«سيدات الصالات» إلى كرواتيا

محلية

يغادر مساء اليوم وفد المنتخب الوطني لكرة الصالات للسيدات إلى العاصمة الكرواتية زغرب للدخول في معسكر تدريبي يمتد إلى 16 يوما، على أن يخوض «أزرق السيدات» خلاله 4 مباريات ودية مع أفضل الفرق الكرواتية، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت ابتداء من 15 مايو المقبل، وبطولة دول غرب آسيا المزمع إقامتها في السعودية يونيو المقبل.ويرأس وفد الأزرق عضو اللجنة النسائية في اتحاد الكرة فرح بودي، ويضم الوفد ابتسام عبدالحميد مديرة للمنتخب، والجهاز الفني بقيادة المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر، ودلال الرويشد اختصاصية إعادة التأهيل، وبدر الشطي مدرب اللياقة. من جانبها، أفادت ابتسام عبدالحميد أن «أزرق السيدات» أكمل المرحلة الأولى من الإعداد المحلي، التي انطلقت نهاية يناير الماضي، على أن يبدأ الجهاز الفني المرحلة الثانية في كرواتيا، التي تشهد 4 مباريات ودية؛ للوقوف على جاهزية اللاعبات الفنية والبدنية، قبل وقت كاف من انطلاق دورة الألعاب الخليجية».

