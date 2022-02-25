«الكويتية» تحلِّق إلى 4 وجهات مصرية

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلتين في الأسبوع خلال يومي الأربعاء والسبت وذلك اعتباراً من 4 مايو 2022.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها عن إطلاق أحد أهم وأحدث وجهاتها لموسم الصيف وهي وجهة شرم الشيخ والتي تعد رابع الوجهات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بجانب القاهرة والاسكندرية وسوهاج، حيث إن وجهة شرم الشيخ تعد من الوجهات ذات الاهمية الكبرى وذلك لكثرة الاقبال عليها من قبل عملائنا الاعزاء ولما لها من معالم وبرامج سياحية جاذبة خياراً ممتازاً لقضاء عطلة الصيف».

وأضاف رزوقي: «تحرص الخطوط الجوية الكويتية كل الحرص على إطلاق وجهات متنوعة ومختلفة تلبي احتياجات عملائها الكرام، فقد قمنا في الاسابيع الماضية بالاعلان عن إطلاق 17 وجهة جديدة تربط الكويت بالعالم وذلك سعياً منها لتلبية الطلب المتنامي على أسواق قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لذلك تولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماماً بالغاً براحة العميل العزيز وخدمته على أكمل وجه وإتاحة الفرصة له بالسفر عبر طائرات الخطوط الجوية الكويتية على وجهته المفضلة».

من جانب آخر، استقبل الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت والوفد المرافق له في مقر الشركة اليوم، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز أطر التعاون بين دولة الكويت وجمورية مصر العربية الشقيقة في جميع المجالات التي تخص قطاع النقل الجوي وكيفية تطويرها بما يعود بالمصلحة العامة على الطرفين.

وتعليقاً على ذلك، قال رزوقي: «تشرفنا اليوم بزيارة السفير أسامة شلتوت، حيث بحثنا مع سعادته الشراكة المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في المجالات وخاصة مجال الطيران وقطاعاته المختلفة، كما تم تسليط الضوء على جميع حركة السياحة بشكل عام وسبل تعزيزها باعتبار قطاع الطيران والضيافة من اهم القطاعات التي تدعم حركة السياحة بين البلدين».

وبين رزوقي أن الخطوط الجوية الكويتية لديها قاعدة كبيرة من العملاء سواء للتعليم أو للسياحة أو الأخوة من الجالية المصرية الكبيرة المقيمة في دولة الكويت والذين يسافرون إلى مصر عبر طائراتها، مشيراً إلى أن الشركة تسعى بشكل دؤوب وحثيث لزيادة السعة التشغيلية وعدد الرحلات بين البلدين تلبيةً للطلب الكبير الذي تشهده من عملائها الكرام، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يعد جزءاً مهماً من مسؤولية الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً لدولة الكويت في تعميق العلاقات بين البلدين ولإرضاء طموحات عملائنا الاعزاء».

وتابع رزوقي: «يسعدنا أن يأتي الإعلان عن إطلاق الاربع وجهات تزامناً مع زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، وتزامناً أيضاً مع احتفالات الاعياد الوطنية لدولة الكويت، الامر الذي يعد جزءاً مهماً في توطيد عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة».

من جانبه، بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت مع الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي سبل تطوير أطر التعاون وعمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مجال الطيران بشكل خاص وبما ينمي من الارتقاء إلى افاق أرحب بين الطرفين، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في حركة السياحة والسفر بين البلدين».

واعرب شلتوت عن أمله بأن تعكس هذه الزيارة الجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز التعاون على كل الاصعدة بما يعود بالازدهار والتقدم على الجميع.

وتقدم شلتوت بأحر التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي بمناسبة حلول الاعياد الوطنية لدولة الكويت، كما تقدم بالشكر الجزيل للمهندس/ معن رزوقي على حسن التعاون والتقارب في وجهات النظر التي تخدم البلدين.

