المخزون الاستراتيجي للكويت في أعلى مستوياته

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» أن المخزون الغذائي الاستراتيجي للكويت في أعلى مستوياته، نافية أن يكون لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت، أمس، أي تأثير على إمدادات السلع الرئيسة للكويت، مشددة في الوقت ذاته على قدرة النظام التمويني للكويت للتعامل مع أي طارئ. وأضافت المصادر في ردها على سؤال لها عما إذا كانت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية ستؤثر على مستويات أسعار السلع بالقول: لا تستورد الكويت أي من سلعها الرئيسة من روسيا أو أوكرانيا. وأشار إلى أنه يتم استيراد القمح من استراليا بشكل رئيسي والقليل منه من الأرجنتين. كما يتم استيراد الشعير من استراليا. وأوضح أن الأسعار عالمياً قد ترتفع نتيجة الأحداث الحالية، إذا توقف إنتاج هاتين السلعتين في روسيا وأوكرانيا واللتين تعتبران من أكبر الدول إنتاجاً لهما.

وأكد أن الكويت قادرة على التعامل مع ارتفاعات الأسعار في حال زيادتها، أو توقف الإمدادات، مبيناً أن مشتريات الكويت بمختلف أنواعها تأتي من آسيا وأفريقيا وأوروبا الغربية. وفي سياق متصل، أوصى تقرير رسمي بضرورة اعتماد خطة استراتيجية للأمن الغذائي قابلة للقياس والمتابعة وتشتمل على آليات فاعلة لتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وكذلك الأعداد المستهدفة للمزارع حسب تخصصها، مع تحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي للأغذية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

وتضمنت التوصيات الصادرة عن تلك التقارير عدة خطوات تضمنت: اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ ومتابعة المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، تفعيل الرقابة والتفتيش على قسائم الانتاج النباتي والحيواني من خلال خطة عمل دورية بالتنسيق بين الإدارات المعنية، التنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط تحد من إغراق السوق الكويتي حماية للمنتج المحلي من الحليب ومشتقاته وتوفير احتياجات مزارع اتحاد منتجي الألبان والمساهمة في استقرار الأمن الغذائي بالدولة من خلال تفعيل مشاريع الانتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الغذائية المستوردة تفادياً لمخاطر انخفاض الوفرة الغذائية وتضخم أسعارها نتيجة المتغيرات العالمية.

