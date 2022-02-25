«البورصة» و«المقاصة» وقعتا مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي

مال وأعمال

وقعت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية وتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بعمليات الإدراج والتداول والإيداع المركزي المشترك.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، اتفق الطرفان الإماراتي والكويتي على تشجيع وتسهيل التعاون بينهما في مجالات تبادل البيانات واللوائح التشريعية، وتعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين في كلا السوقين الماليين، وذلك بهدف تعزيز السيولة في كلا السوقين وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين.

وقال د. مطر النيادي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت: «تسهم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين السوقين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بما يحقق المنافع المتبادلة وتسهيل التداول والاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وتنظيم إجراءات العمل للشركات مزدوجة الإدراج وتنظيم عملية توزيع الأرباح، ما يؤدي إلى اتساع آفاق التعاون الاقتصادي للبلدين الشقيقين».

تعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال حمد الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حرصت بورصة الكويت منذ التأسيس على تطوير وتحسين سوق المال الكويتي بهدف تسليط الضوء على الفرص والحلول الاستثمارية فيه. من خلال هذه المذكرة، نتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجذب المزيد من المستثمرين – سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي – إلى سوقي المال الكويتي والإماراتي، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد في كلا البلدين».

أما فهد المخيزيم، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فقد صرح قائلاً: «نحن سعداء بهذا التعاون المشترك بين الطرفين الكويتي والإماراتي الشقيقين، ونعتبره بداية مشجعةً لتبادل الخبرات ورؤى تطوير السوق المالي في كلٍ من الكويت وأبو ظبي، رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا العالمية، حيث نسعى في الشركة الكويتية للمقاصة إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري وإنشاء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع جميع شركائنا في المنطقة خاصة، وفي العالم بشكلٍ عام».

من جانبه، صرح هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: «المذكرة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة للمستثمرين في كلا السوقين، وبالتالي فتح باب أوسع من الفرص أمامهم ما سيسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة السيولة في اقتصاد البلدين».

من جهته، قال سعيد الظاهري، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «متحمسون لنرى بدء العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. تمثل الشراكات مع البورصات الدولية ركائز أساسية لاستراتيجية «ADX One»، حيث إن هذا التعاون لن يؤدي إلى زيادة وصولنا إلى المستثمرين العالميين فحسب، بل وسيساعدنا على رفع كفاءة السوق، وتحقيق النجاح لجميع الأطراف».

وتمثل اتفاقية التعاون هذه التي وقعها سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة أحدث اتفاقيات الشراكة التي أبرمها السوق ضمن إستراتيجية النمو التي أعلن عنها مطلع عام 2021، وتندرج ضمن مساعيه الرامية إلى تشجيع إقامة شراكات مع أسواق مالية عالمية، بهدف زيادة قيمته السوقية وتعزيز مستويات سيولته وكفاءته بما يرتقي بمكانته بين أهم الأسواق المالية في العالم.

