47 ألف مستثمر كويتي في شركات الإمارات

مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات أن عدد المستثمرين الكويتيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 47 ألف مستثمر كويتي. وأشارت الوزارة -حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»- إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودولة الكويت في عام 2020 بلغ 30 مليار درهم، في حين بلغ عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الكويتيين في الإمارات 465 رخصة خلال عام 2020.

وبينت أن قيمة الصفقات العقارية السنوية للمواطنين الكويتيين في الإمارات باستثناء دبي بلغت خلال عام 2020 نحو 488.7 مليون درهم في حين بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين الكويتيين في الإمارات 1369 مواطنا كويتيا.

وذكرت أن عدد النزلاء من مواطني دولة الكويت في فنادق دولة الإمارات عام 2020 بلغ نحو 109 آلاف نزيل كويتي، فيما بلغ عدد الأفراد من مواطني الكويت الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية 4594 مواطنا كويتيا لعام 2020.